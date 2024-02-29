Главное в послании Путина — 2024: льготная ипотека и «Время героев»

Путин: в России запустят новый нацпроект «Семья»

29 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Главное, о чем заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Ответственность за будущее России лежит на каждом гражданине страны, а выполнение глобальных планов — от бойцов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля. Девятнадцатое обращение Путина стало самым продолжительным — оно длилось более 2 часов. И оно же, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, станет предвыборной программой Путина. Самые главные тезисы президента — в материале URA.RU. Новые нацпроекты Владимир Путин анонсировал запуск новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь». Он поручил правительству разработать содержательную часть нацпроектов до конца 2024 года. Льготная ипотека Семейная ипотека под 6% будет продлена до 2030 года. Путин заявил, что ее базовые параметры сохраняются. Особые условия планируется разработать для малых городов: по словам президента, новых многоквартирных домов там либо вообще нет, либо строятся они в малых количествах. Этой темой займется правительство РФ. Кроме того, под 2% ипотеку смогут взять не только жители Дальнего Востока и Арктики, но и Донбасса и Новороссии. В этих территориях под минимальный процент ипотеку смогут получить в том числе участники СВО. Ликвидация бедности Рост доходов российских семей — один из приоритетов. К 2030 году Путин ставит задачу снизить уровень бедности в России минимум до 7%. Среди многодетных семей бедных должно сократиться более чем вдвое — снижение до 12%. По словам президента, многодетные семьи — приоритет, поэтому все инструменты поддержки должны быть «эффективными и действенными». Земский работник культуры По аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» Путин предложил разработать программу «Земский работник культуры». Она начнет действовать с 2025 года. Работники культуры, которые приедут в сельскую местность, получат право на выплату в 1 млн рублей, а в новых регионах — 2 миллиона. Капремонт детских садов и школ Впервые в России в 2025 году начнется реализация крупной программы по капитальному ремонту детских садов. Кроме того, федеральный центр поможет регионам завершить капремонт школ, чтобы в последующем перейти к поддержанию их состояния. На эти цели будет дополнительно выделено более 400 млрд рублей. «Время героев» В участниках СВО Путин видит будущих руководителей в самых разных сферах жизни. Он называл их «подлинными героями», но при этом скромными и сдержанными по жизни. Им, подчеркнул Путин, «можно в будущем доверить Россию». Специально для них президент инициировал обучающую программу «Время героев», заявки на участие в которой начнут принимать уже 1 марта. Вдохнуть жизнь в муниципалитеты Муниципальные образования (городские и сельские) получили надежду на новую жизнь. Будет разработано 200 мастер-планов малых городов в разных регионах страны. Преобразования коснутся более 2000 муниципалитетов: это и обновление общественных пространств, и модернизация инфраструктуры. При этом планы развития будут разрабатываться чиновниками вместе с жителями. Регионам спишут кредиты Российским регионам, которые имеют бюджетные инфраструктурные кредиты, на «проекты развития», будет списано 2/3 задолженности. Но эти деньги субъекты должны будут тоже вложить в инфраструктуру. В целом, эта программа кредитования будет расширяться. Новые нацпроекты технологического суверенитета Для достижения технологического суверенитета России Путин предложил специальные нацпроекты. Они будут направлены на поддержку и развитие таких направлений, как продовольственная безопасность, средства производства и станки, все виды транспорта, экономика данных, БПЛА, новые материалы и химия, атомная и космическая промышленность, экономика данных. При этом, убежден Путин, важно сформировать «долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию» и «наладить внутренние кооперационные цепочки». Амнистия для бизнеса Для бизнеса, который до сих пор работает в «серой зоне» Путин объявил амнистию. Президент призвал «обелиться», выйти из тени, в полном объеме платить налоги. И это будет совершенно безопасно для предпринимателей. По словам президента, никаких штрафов, никаких перерасчетов налогов за предыдущие периоды не будет. Развитие транспортной инфраструктуры Президент объявил о модернизации 75% аэропортов страны. Он вновь подчеркнул, что авиакомпании должны обновлять свои парки за счет отечественных самолетов. Продолжится масштабное строительство автомобильных и железных дорог, в том числе высокоскоростных. Защита экологии Путин заявил о создании Фонд экологических и природоохранных проектов. Также президент анонсировал создание центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. В России продолжатся программы по улучшению состояния водоемов, воздуха, будут модернизироваться очистные сооружения, восстанавливать леса. Президент также объявил о повышении зарплат работников лесной отрасли и метеорологов. СМП ведет на рынки Путин заявил, что Россия продолжит наращивать свой арктический флот, строить портовую инфраструктуру. По его словам, это важно «в условиях меняющейся логистики в мировой экономике». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ответственность за будущее России лежит на каждом гражданине страны, а выполнение глобальных планов — от бойцов в зоне СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 29 февраля. Девятнадцатое обращение Путина стало самым продолжительным — оно длилось более 2 часов. И оно же, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, станет предвыборной программой Путина. Самые главные тезисы президента — в материале URA.RU. Владимир Путин анонсировал запуск новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь». Он поручил правительству разработать содержательную часть нацпроектов до конца 2024 года. Семейная ипотека под 6% будет продлена до 2030 года. Путин заявил, что ее базовые параметры сохраняются. Особые условия планируется разработать для малых городов: по словам президента, новых многоквартирных домов там либо вообще нет, либо строятся они в малых количествах. Этой темой займется правительство РФ. Кроме того, под 2% ипотеку смогут взять не только жители Дальнего Востока и Арктики, но и Донбасса и Новороссии. В этих территориях под минимальный процент ипотеку смогут получить в том числе участники СВО. Рост доходов российских семей — один из приоритетов. К 2030 году Путин ставит задачу снизить уровень бедности в России минимум до 7%. Среди многодетных семей бедных должно сократиться более чем вдвое — снижение до 12%. По словам президента, многодетные семьи — приоритет, поэтому все инструменты поддержки должны быть «эффективными и действенными». По аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор» Путин предложил разработать программу «Земский работник культуры». Она начнет действовать с 2025 года. Работники культуры, которые приедут в сельскую местность, получат право на выплату в 1 млн рублей, а в новых регионах — 2 миллиона. Впервые в России в 2025 году начнется реализация крупной программы по капитальному ремонту детских садов. Кроме того, федеральный центр поможет регионам завершить капремонт школ, чтобы в последующем перейти к поддержанию их состояния. На эти цели будет дополнительно выделено более 400 млрд рублей. В участниках СВО Путин видит будущих руководителей в самых разных сферах жизни. Он называл их «подлинными героями», но при этом скромными и сдержанными по жизни. Им, подчеркнул Путин, «можно в будущем доверить Россию». Специально для них президент инициировал обучающую программу «Время героев», заявки на участие в которой начнут принимать уже 1 марта. Муниципальные образования (городские и сельские) получили надежду на новую жизнь. Будет разработано 200 мастер-планов малых городов в разных регионах страны. Преобразования коснутся более 2000 муниципалитетов: это и обновление общественных пространств, и модернизация инфраструктуры. При этом планы развития будут разрабатываться чиновниками вместе с жителями. Российским регионам, которые имеют бюджетные инфраструктурные кредиты, на «проекты развития», будет списано 2/3 задолженности. Но эти деньги субъекты должны будут тоже вложить в инфраструктуру. В целом, эта программа кредитования будет расширяться. Для достижения технологического суверенитета России Путин предложил специальные нацпроекты. Они будут направлены на поддержку и развитие таких направлений, как продовольственная безопасность, средства производства и станки, все виды транспорта, экономика данных, БПЛА, новые материалы и химия, атомная и космическая промышленность, экономика данных. При этом, убежден Путин, важно сформировать «долгосрочный заказ на высокотехнологичную продукцию» и «наладить внутренние кооперационные цепочки». Для бизнеса, который до сих пор работает в «серой зоне» Путин объявил амнистию. Президент призвал «обелиться», выйти из тени, в полном объеме платить налоги. И это будет совершенно безопасно для предпринимателей. По словам президента, никаких штрафов, никаких перерасчетов налогов за предыдущие периоды не будет. Президент объявил о модернизации 75% аэропортов страны. Он вновь подчеркнул, что авиакомпании должны обновлять свои парки за счет отечественных самолетов. Продолжится масштабное строительство автомобильных и железных дорог, в том числе высокоскоростных. Путин заявил о создании Фонд экологических и природоохранных проектов. Также президент анонсировал создание центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных. В России продолжатся программы по улучшению состояния водоемов, воздуха, будут модернизироваться очистные сооружения, восстанавливать леса. Президент также объявил о повышении зарплат работников лесной отрасли и метеорологов. Путин заявил, что Россия продолжит наращивать свой арктический флот, строить портовую инфраструктуру. По его словам, это важно «в условиях меняющейся логистики в мировой экономике».