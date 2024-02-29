В Нижневартовске с 1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию: он принял участие в общественной приемке транспорта. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начнут курсировать по дорогам города с 1 марта.

«На городскую маршрутную линию выходят новые комфортные автобусы большого класса. Вместе с коллегами, представителями общественности и журналистами принял участие в общественной приемке новеньких ЛОТОСов и ЛИАЗов», — сообщил Кощенко в telegram-канале.

Парк общественного транспорта в Нижневартовске пополнили 80 автобусов большого класса. Они работают на сжиженном газе. Автобусы оборудованы кондиционерами, видеокамерами для обеспечения безопасности и системой пожаротушения в моторном отсеке. Мэр пояснил, что в рамках транспортной реформы в Нижневартовске будет обновлен весь парк автобусов, появятся новые маршруты и остановочные комплексы.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска пообещал провести реформу общественного транспорта. Изменения улучшат систему пассажирских перевозок, чтобы она отвечала основным запросам жителей города.

Новые автобусы в Нижневартовске telegram-канал Дмитрия Кощенко