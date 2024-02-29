Мэр Нижневартовска проинспектировал новые автобусы перед выходом на линию. Фото

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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
В Нижневартовске с 1 Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию: он принял участие в общественной приемке транспорта. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начнут курсировать по дорогам города с 1 марта.

«На городскую маршрутную линию выходят новые комфортные автобусы большого класса. Вместе с коллегами, представителями общественности и журналистами принял участие в общественной приемке новеньких ЛОТОСов и ЛИАЗов», — сообщил Кощенко в telegram-канале.

Парк общественного транспорта в Нижневартовске пополнили 80 автобусов большого класса. Они работают на сжиженном газе. Автобусы оборудованы кондиционерами, видеокамерами для обеспечения безопасности и системой пожаротушения в моторном отсеке. Мэр пояснил, что в рамках транспортной реформы в Нижневартовске будет обновлен весь парк автобусов, появятся новые маршруты и остановочные комплексы.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска пообещал провести реформу общественного транспорта. Изменения улучшат систему пассажирских перевозок, чтобы она отвечала основным запросам жителей города.

Новые автобусы в Нижневартовске
Новые автобусы в Нижневартовске
Интерьер новых автобусов
Интерьер новых автобусов

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко оценил новые маршрутные автобусы перед выпуском на линию: он принял участие в общественной приемке транспорта. Новые ЛОТОСы и ЛИАЗы начнут курсировать по дорогам города с 1 марта. «На городскую маршрутную линию выходят новые комфортные автобусы большого класса. Вместе с коллегами, представителями общественности и журналистами принял участие в общественной приемке новеньких ЛОТОСов и ЛИАЗов», — сообщил Кощенко в telegram-канале. Парк общественного транспорта в Нижневартовске пополнили 80 автобусов большого класса. Они работают на сжиженном газе. Автобусы оборудованы кондиционерами, видеокамерами для обеспечения безопасности и системой пожаротушения в моторном отсеке. Мэр пояснил, что в рамках транспортной реформы в Нижневартовске будет обновлен весь парк автобусов, появятся новые маршруты и остановочные комплексы. Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска пообещал провести реформу общественного транспорта. Изменения улучшат систему пассажирских перевозок, чтобы она отвечала основным запросам жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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