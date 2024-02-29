В Перми таксист прострелил руку мужчине, который торопился на обед

Сначала таксис выстрелил мимо, а уже потом в руку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми между таксистом и инженером произошел конфликт на дороге. В ходе спора таксист выстрелил в пермяка и попал ему в руку.

«На дороге в Перми таксист „подрезал“ инженера. Он остановился, вышел из автомобиля и направился к такси. Тогда таксист открыл окно и выстрелил мимо подошедшего пермяка. В ответ инженер стал распылять в салон такси перцовый баллончик. В этот момент таксист выстрелил еще раз и попал пермяку в руку», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что раненый инженер торопился домой, чтобы пообедать, но в результате оказался в больнице. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.