В ЯНАО продают фан-гараж со звездами Голливуда. Фото

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Гаражный кооператив "Сетевик". Сургут, шлагбаум, кпп, гаражи, сетевик
Необычный гараж продают в Новом Уренгое Фото:

В Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей, сообщает сервис объявлений «Авито-Недвижимость».

«Гараж — 24 кв. м. Стоимость — 2,2 млн рублей. Отличный вариант для вашего транспорта, отдыха, сдачи. Центральное отопление, теплые полы. Утеплен потолок, стены — фольга, в гараже очень тепло даже в самый лютый мороз», — говорится в объявлении. Для привлечения внимания покупателей владелец объявления прикрепил необычные фото гаража.

В ЯНАО продают гараж для фанатов Голливуда
В ЯНАО продают гараж для фанатов Голливуда
Фото:
Фан-гараж хозяин оценивает в 2,2 млн рублей
Фан-гараж хозяин оценивает в 2,2 млн рублей
Фото:

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В Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей, сообщает сервис объявлений «Авито-Недвижимость». «Гараж — 24 кв. м. Стоимость — 2,2 млн рублей. Отличный вариант для вашего транспорта, отдыха, сдачи. Центральное отопление, теплые полы. Утеплен потолок, стены — фольга, в гараже очень тепло даже в самый лютый мороз», — говорится в объявлении. Для привлечения внимания покупателей владелец объявления прикрепил необычные фото гаража.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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