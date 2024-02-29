В ЯНАО продают фан-гараж со звездами Голливуда. Фото

29 февраля 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Необычный гараж продают в Новом Уренгое Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей, сообщает сервис объявлений «Авито-Недвижимость». «Гараж — 24 кв. м. Стоимость — 2,2 млн рублей. Отличный вариант для вашего транспорта, отдыха, сдачи. Центральное отопление, теплые полы. Утеплен потолок, стены — фольга, в гараже очень тепло даже в самый лютый мороз», — говорится в объявлении. Для привлечения внимания покупателей владелец объявления прикрепил необычные фото гаража. В ЯНАО продают гараж для фанатов Голливуда Фото: Авито-Недвижимость Фан-гараж хозяин оценивает в 2,2 млн рублей Фото: Авито-Недвижимость

В Новом Уренгое выставили на продажу гараж со звездами Голливуда. Помещение с капитальной отделкой хозяин намерен продать за 2,2 млн рублей, сообщает сервис объявлений «Авито-Недвижимость». «Гараж — 24 кв. м. Стоимость — 2,2 млн рублей. Отличный вариант для вашего транспорта, отдыха, сдачи. Центральное отопление, теплые полы. Утеплен потолок, стены — фольга, в гараже очень тепло даже в самый лютый мороз», — говорится в объявлении. Для привлечения внимания покупателей владелец объявления прикрепил необычные фото гаража.