Свердловчанка рассказала, как сожитель изнасиловал ее 13-летнюю дочь

В Свердловской области отец позвал дочку в гости и изнасиловал

29 февраля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в селе Пирогово (Каменск-Уральский) Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Пирогово (Каменск-Уральский, Свердловская область) отец Евгений (имя изменено) позвал 13-летнюю дочь в гости и изнасиловал. Об этом URA.RU сообщила мама пострадавшей девочки Виктория (имя изменено). «Евгений в тот вечер приехал пьяный из Каменска-Уральского. С ним был 17-летний знакомый нашей дочери. Она в этот момент была со мной, а он позвонил ей и позвал в гости. Потом ко мне приехала полиция, так я и узнала о случившемся», — рассказала Виктория. В браке с сожителем она не состоит, но знакома с ним 15 лет. От него она троих детей: дочь и двух сыновей (мальчикам — четыре года и семь лет). Силовиков в тот вечер вызвал 17-летний друг девочки. «Увидев Евгения, я закричала на него, а он ответил, что ничего не знает. Затем на него надели наручники, а нас увезли домой», — добавила Виктория. По ее словам, после этого Евгений признал вину. Скоро его и дочь отправят на экспертизу. Родные задержанного не верят, что мужчина мог изнасиловать дочь. «Да я сама никогда не думала, что такое может произойти», — уверяет Виктория. Теперь она боится, что ее могут затравить односельчане. «Как мне теперь в люди выходить? Мне такие вопросы задают. Для меня это стресс. [Евгений] — мой родной человек, мы с ним знакомы 15 лет, я от него такого не ожидала», — закончила женщина. Сейчас с ее дочерью все хорошо, она ходит в школу. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В селе Пирогово (Каменск-Уральский, Свердловская область) отец Евгений (имя изменено) позвал 13-летнюю дочь в гости и изнасиловал. Об этом URA.RU сообщила мама пострадавшей девочки Виктория (имя изменено). «Евгений в тот вечер приехал пьяный из Каменска-Уральского. С ним был 17-летний знакомый нашей дочери. Она в этот момент была со мной, а он позвонил ей и позвал в гости. Потом ко мне приехала полиция, так я и узнала о случившемся», — рассказала Виктория. В браке с сожителем она не состоит, но знакома с ним 15 лет. От него она троих детей: дочь и двух сыновей (мальчикам — четыре года и семь лет). Силовиков в тот вечер вызвал 17-летний друг девочки. «Увидев Евгения, я закричала на него, а он ответил, что ничего не знает. Затем на него надели наручники, а нас увезли домой», — добавила Виктория. По ее словам, после этого Евгений признал вину. Скоро его и дочь отправят на экспертизу. Родные задержанного не верят, что мужчина мог изнасиловать дочь. «Да я сама никогда не думала, что такое может произойти», — уверяет Виктория. Теперь она боится, что ее могут затравить односельчане. «Как мне теперь в люди выходить? Мне такие вопросы задают. Для меня это стресс. [Евгений] — мой родной человек, мы с ним знакомы 15 лет, я от него такого не ожидала», — закончила женщина. Сейчас с ее дочерью все хорошо, она ходит в школу. URA.RU обратилось за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве от комментариев отказались.