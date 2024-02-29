29 февраля 2024

Жительницы ХМАО назвали любимые цветы в преддверии 8 марта

Самыми любимыми цветами у жительниц ХМАО оказались пионы
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург, розы, букет, цветы, пионы
Самыми любимыми цветами у югорчанок оказались пионы Фото:

В преддверии 8 марта жительницы ХМАО составили рейтинг любимых цветов. Самым желанным оказался букет с пионами. Также югорчанки выделили тюльпаны и розы.

«Наиболее популярный ответ на вопрос о любимых цветах — это пионы. На втором месте у югорчанок — тюльпаны, а розы на третьем. Единицы предпочитают герберы, хризантемы и лилии», — рассказал URA.RU администратор telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки», в котором был проведен опрос среди читательниц.

В ХМАО мужчины планируют потратить не больше трех тысяч рублей на цветы женщинам в честь 8 марта. При этом накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%.

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В преддверии 8 марта жительницы ХМАО составили рейтинг любимых цветов. Самым желанным оказался букет с пионами. Также югорчанки выделили тюльпаны и розы. «Наиболее популярный ответ на вопрос о любимых цветах — это пионы. На втором месте у югорчанок — тюльпаны, а розы на третьем. Единицы предпочитают герберы, хризантемы и лилии», — рассказал URA.RU администратор telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки», в котором был проведен опрос среди читательниц. В ХМАО мужчины планируют потратить не больше трех тысяч рублей на цветы женщинам в честь 8 марта. При этом накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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