Жительницы ХМАО назвали любимые цветы в преддверии 8 марта

В преддверии 8 марта жительницы ХМАО составили рейтинг любимых цветов. Самым желанным оказался букет с пионами. Также югорчанки выделили тюльпаны и розы.
«Наиболее популярный ответ на вопрос о любимых цветах — это пионы. На втором месте у югорчанок — тюльпаны, а розы на третьем. Единицы предпочитают герберы, хризантемы и лилии», — рассказал URA.RU администратор telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки», в котором был проведен опрос среди читательниц.
В ХМАО мужчины планируют потратить не больше трех тысяч рублей на цветы женщинам в честь 8 марта. При этом накануне праздника цены на букеты в регионе повысились на 20-25%.
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