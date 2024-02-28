28 февраля 2024

Сколько денег на цветы потратят мужчины в ХМАО на 8 марта

В ХМАО мужчины планируют потратить по 3 тысячи рублей на цветы к 8 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюльпаны. Тюмень , тюльпаны, букет, букет тюльпанов, букеты
В ХМАО мужчины планируют потратить по 3 тысячи рублей на цветы к 8 марта Фото:

В ХМАО мужчины планируют потратить не больше трех тысяч рублей на цветы женщинам в честь 8 марта. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob.

«На букеты и подарки жители ХМАО потратят в среднем 7 100 рублей. Мужчины закладывают бюджет на подарки 4 400 рублей и 2 900 рублей на цветы», — говорится в исследовании.

В преддверии 8 марта стоимость на цветы в ХМАО поднялась на 20-25%. Средняя стоимость букетов составляет 4-5 тысяч рублей по предзаказу.

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В ХМАО мужчины планируют потратить не больше трех тысяч рублей на цветы женщинам в честь 8 марта. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob. «На букеты и подарки жители ХМАО потратят в среднем 7 100 рублей. Мужчины закладывают бюджет на подарки 4 400 рублей и 2 900 рублей на цветы», — говорится в исследовании. В преддверии 8 марта стоимость на цветы в ХМАО поднялась на 20-25%. Средняя стоимость букетов составляет 4-5 тысяч рублей по предзаказу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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