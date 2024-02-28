Сколько денег на цветы потратят мужчины в ХМАО на 8 марта

В ХМАО мужчины планируют потратить по 3 тысячи рублей на цветы к 8 марта

В ХМАО мужчины планируют потратить по 3 тысячи рублей на цветы к 8 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО мужчины планируют потратить не больше трех тысяч рублей на цветы женщинам в честь 8 марта. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса SuperJob.



«На букеты и подарки жители ХМАО потратят в среднем 7 100 рублей. Мужчины закладывают бюджет на подарки 4 400 рублей и 2 900 рублей на цветы», — говорится в исследовании.



В преддверии 8 марта стоимость на цветы в ХМАО поднялась на 20-25%. Средняя стоимость букетов составляет 4-5 тысяч рублей по предзаказу.