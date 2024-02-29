Шольц: на Украине не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО

29 февраля 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

ФРГ не допустит эскалации конфликта на Украине, заявил Олаф Шольц Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не станет отправлять на Украину свои войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что солдаты НАТО также не станут участвовать в конфликте. «И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — сказал Шольц. Его речь транслировалась в прямом эфире на сайте правительства. По словам канцлера, ФРГ не допустит эскалации конфликта. Однако Шольц заявлял, что ФРГ планирует и дальше поставлять вооружение Киеву. В частности, Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих, но только для охраны границы. Об этом заявил французский премьер Габриэль Атталь. По его словам, французские военные также могли бы заняться обучение украинцев.

Германия не станет отправлять на Украину свои войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что солдаты НАТО также не станут участвовать в конфликте. «И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — сказал Шольц. Его речь транслировалась в прямом эфире на сайте правительства. По словам канцлера, ФРГ не допустит эскалации конфликта. Однако Шольц заявлял, что ФРГ планирует и дальше поставлять вооружение Киеву. В частности, Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих, но только для охраны границы. Об этом заявил французский премьер Габриэль Атталь. По его словам, французские военные также могли бы заняться обучение украинцев.