29 февраля 2024

Шольц: на Украине не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, шольц олаф,  stock
ФРГ не допустит эскалации конфликта на Украине, заявил Олаф Шольц Фото:
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Германия не станет отправлять на Украину свои войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что солдаты НАТО также не станут участвовать в конфликте.

«И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — сказал Шольц. Его речь транслировалась в прямом эфире на сайте правительства. По словам канцлера, ФРГ не допустит эскалации конфликта.

Однако Шольц заявлял, что ФРГ планирует и дальше поставлять вооружение Киеву. В частности, Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих, но только для охраны границы. Об этом заявил французский премьер Габриэль Атталь. По его словам, французские военные также могли бы заняться обучение украинцев.

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Германия не станет отправлять на Украину свои войска. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что солдаты НАТО также не станут участвовать в конфликте. «И то, что я только что вновь сказал, и с самого начала дал понять: на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО, потому что в противном случае это повлекло бы за собой такую опасность», — сказал Шольц. Его речь транслировалась в прямом эфире на сайте правительства. По словам канцлера, ФРГ не допустит эскалации конфликта. Однако Шольц заявлял, что ФРГ планирует и дальше поставлять вооружение Киеву. В частности, Франция могла бы отправить на Украину военнослужащих, но только для охраны границы. Об этом заявил французский премьер Габриэль Атталь. По его словам, французские военные также могли бы заняться обучение украинцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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