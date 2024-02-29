Умер актер, голосом которого говорил Мишутка из «Спокойной ночи, малыши!»

01 марта 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

Актер Игорь Капатов скончался на 71-м году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU На 71-м году жизни скончался актер Игорь Капатов. В передаче «Спокойной ночи, малыши!» его голосом говорил Мишутка. Также актер успел сняться в 23 фильмах и сериалах, поучаствовать в многочисленных театральных постановках. «Сегодня вечером мы получили скорбную весть. Ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Игорь Альбертович Капатов. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил», — пишет Башкирский государственный театра кукол на своей странице в социальной сети в « ВКонтакте ». Коллектив Башкирского театра кукол отмечает, что Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к гротеску и глубокому психологическому анализу. За пять лет работы в театре кукол он создал галерею ярких, запоминающихся образов. Актер также не раз приглашался в театр кукол для работы в качестве режиссера и художника-постановщика. Юных зрителей радовали такие спектакли, поставленные Капатовым, как: «Кыцык-Мыцык», «Кошкин дом», «Джоль-король», «Ковбойская история», «Дюймовочка» и «Ночь перед Рождеством». На свои прогоны он звал играющих на ближайшей детской площадке детей — усаживал их в зале и наблюдал за их реакцией, вспоминают коллеги. Большой след Капатов оставил в Уфе и как драматический актер. Театралы до сих пор помнят актера по ролям в спектаклях «Все в саду» и «Дядя Ваня». Зрители ходили на эти постановки, чтобы увидеть игру Капатова. В 2001 году актер переехал в Москву, где снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы. Всероссийскую известность Капатов получил благодаря роли Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Сам актер заявлял, что считает эту роль главной в жизни. В 2022 году российский артист и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший щенка Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши», скончался в Израиле. Григорьев ушел из жизни на 65-м году жизни, причины его смерти неизвестны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 71-м году жизни скончался актер Игорь Капатов. В передаче «Спокойной ночи, малыши!» его голосом говорил Мишутка. Также актер успел сняться в 23 фильмах и сериалах, поучаствовать в многочисленных театральных постановках. «Сегодня вечером мы получили скорбную весть. Ушел из жизни народный артист Республики Башкортостан Игорь Альбертович Капатов. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил», — пишет Башкирский государственный театра кукол на своей странице в социальной сети в «ВКонтакте». Коллектив Башкирского театра кукол отмечает, что Игорь Капатов был актером преимущественно острохарактерным, склонным к гротеску и глубокому психологическому анализу. За пять лет работы в театре кукол он создал галерею ярких, запоминающихся образов. Актер также не раз приглашался в театр кукол для работы в качестве режиссера и художника-постановщика. Юных зрителей радовали такие спектакли, поставленные Капатовым, как: «Кыцык-Мыцык», «Кошкин дом», «Джоль-король», «Ковбойская история», «Дюймовочка» и «Ночь перед Рождеством». На свои прогоны он звал играющих на ближайшей детской площадке детей — усаживал их в зале и наблюдал за их реакцией, вспоминают коллеги. Большой след Капатов оставил в Уфе и как драматический актер. Театралы до сих пор помнят актера по ролям в спектаклях «Все в саду» и «Дядя Ваня». Зрители ходили на эти постановки, чтобы увидеть игру Капатова. В 2001 году актер переехал в Москву, где снимался в кино и телесериалах, играл в театре, озвучивал мультфильмы. Всероссийскую известность Капатов получил благодаря роли Мишутки в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». Сам актер заявлял, что считает эту роль главной в жизни. В 2022 году российский артист и музыкант Сергей Григорьев, озвучивавший щенка Филю в детской передаче «Спокойной ночи, малыши», скончался в Израиле. Григорьев ушел из жизни на 65-м году жизни, причины его смерти неизвестны.