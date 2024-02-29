УФНС Пермского края просит отстранить от должности конкурсного управляющего ЗиДа

01 марта 2024 в 05:32 Размер текста - 17 +

Имущественный комплекс пермского завода реализуют на торгах Фото: Сергей Русанов © URA.RU От управления ФНС России по Пермскому краю в краевой арбитражный суд поступило заявление с требованием освободить конкурсного управляющего имуществом ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина от своих обязанностей. Соответствующий документ содержится в картотеке ведомства. «УФНС по региону просит отстранить Шляпина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗиДа без выплаты вознаграждения», — на судебное делопроизводство ссылается «Новый компаньон». Иск принят к производству, но оставлен без движения из-за нарушений. Налоговики должны устранить недоработки до 19 марта. В декабре прошлого года ветераны находящегося в процедуре банкротства пермского завода требовали, чтобы ФНС через суд отстранила Шляпина от своих обязанностей. По мнению заводчан, конкурсный управляющий не соответствует занимаемой должности. В ноябре 2023 года столичный арбитраж отстранил Шляпина от аналогичной должности в московской компании «Завод Электроприбор». Суд пришел в выводу, у специалиста отсутствовал необходимый стаж.

От управления ФНС России по Пермскому краю в краевой арбитражный суд поступило заявление с требованием освободить конкурсного управляющего имуществом ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина от своих обязанностей. Соответствующий документ содержится в картотеке ведомства. «УФНС по региону просит отстранить Шляпина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗиДа без выплаты вознаграждения», — на судебное делопроизводство ссылается «Новый компаньон». Иск принят к производству, но оставлен без движения из-за нарушений. Налоговики должны устранить недоработки до 19 марта. В декабре прошлого года ветераны находящегося в процедуре банкротства пермского завода требовали, чтобы ФНС через суд отстранила Шляпина от своих обязанностей. По мнению заводчан, конкурсный управляющий не соответствует занимаемой должности. В ноябре 2023 года столичный арбитраж отстранил Шляпина от аналогичной должности в московской компании «Завод Электроприбор». Суд пришел в выводу, у специалиста отсутствовал необходимый стаж.