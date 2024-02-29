29 февраля 2024

УФНС Пермского края просит отстранить от должности конкурсного управляющего ЗиДа

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка трамвайного пути. улица Куйбышева.Пермь, завод дзержинского, барельеф дзержинского, памятник дзержинскому
Имущественный комплекс пермского завода реализуют на торгах Фото:

От управления ФНС России по Пермскому краю в краевой арбитражный суд поступило заявление с требованием освободить конкурсного управляющего имуществом ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина от своих обязанностей. Соответствующий документ содержится в картотеке ведомства.

«УФНС по региону просит отстранить Шляпина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗиДа без выплаты вознаграждения», — на судебное делопроизводство ссылается «Новый компаньон». Иск принят к производству, но оставлен без движения из-за нарушений. Налоговики должны устранить недоработки до 19 марта.

В декабре прошлого года ветераны находящегося в процедуре банкротства пермского завода требовали, чтобы ФНС через суд отстранила Шляпина от своих обязанностей. По мнению заводчан, конкурсный управляющий не соответствует занимаемой должности. В ноябре 2023 года столичный арбитраж отстранил Шляпина от аналогичной должности в московской компании «Завод Электроприбор». Суд пришел в выводу, у специалиста отсутствовал необходимый стаж.

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От управления ФНС России по Пермскому краю в краевой арбитражный суд поступило заявление с требованием освободить конкурсного управляющего имуществом ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского» (ЗиД) Льва Шляпина от своих обязанностей. Соответствующий документ содержится в картотеке ведомства. «УФНС по региону просит отстранить Шляпина от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ЗиДа без выплаты вознаграждения», — на судебное делопроизводство ссылается «Новый компаньон». Иск принят к производству, но оставлен без движения из-за нарушений. Налоговики должны устранить недоработки до 19 марта. В декабре прошлого года ветераны находящегося в процедуре банкротства пермского завода требовали, чтобы ФНС через суд отстранила Шляпина от своих обязанностей. По мнению заводчан, конкурсный управляющий не соответствует занимаемой должности. В ноябре 2023 года столичный арбитраж отстранил Шляпина от аналогичной должности в московской компании «Завод Электроприбор». Суд пришел в выводу, у специалиста отсутствовал необходимый стаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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