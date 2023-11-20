Пермяки просят прокуратуру отстранить о должности ликвидатора проблемного завода. Фото

Ветераны пермского ЗиД просят прокуратуру разобраться с конкурсным управляющим

20 ноября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

По мнению ветеранов завода, Лев Шляпин не имеет права занимать должность арбитражного управляющего заводом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ветераны пермского завода имени Дзержинского подали коллективное обращение в краевую прокуратуру. Они попросили надзорное ведомство проверить обоснованность назначения конкурсного управляющего предприятием Льва Шляпина на указанную должность. Текст обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Просим отстранить конкурсного управляющего Шляпина Льва Александровича, члена союза „УрСО АУ“ от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ФГУП „Машзавод имени Дзержинского“, ввиду его несоответствия, предъявляемым в подобных случаях», — говорится в обращении. Также ветераны предприятия требуют обязать Шляпина возместить государству в полном объеме вознаграждение, которое он получал «в течение всего периода нахождения в данной должности». Пермяки указывают на то, что ранее Шляпин был отстранен решением суда от должности арбитражного управляющего московским предприятием ОАО «Завод Электроприбор». Шляпин был назначен конкурсным управляющим пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», находящегося в процедуре банкротства, осенью 2020 года. В августе 2022 года он выставил имущественный комплекс предприятия на продажу за более, чем 4 млрд рублей. Однако спустя менее, чем год стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие было куплено столичным ПСК «Спецпректстрой». Впоследствии торги были приостановлены по иску Генпрокуратуры. Сейчас завод вновь продается за 724,3 млн рублей. Коллективное обращение ветеранов ЗиД в прокуратуру Пермского края направлено 20 ноября Фото предоставлено Татьяной Кротовой По мнению авторов обращения, Лев Шляпин не соответствует требованиям, предъявляемым к арбитражным управляющим Фото предоставлено Татьяной Кротовой Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ветераны пермского завода имени Дзержинского подали коллективное обращение в краевую прокуратуру. Они попросили надзорное ведомство проверить обоснованность назначения конкурсного управляющего предприятием Льва Шляпина на указанную должность. Текст обращения имеется в распоряжении URA.RU. «Просим отстранить конкурсного управляющего Шляпина Льва Александровича, члена союза „УрСО АУ“ от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в деле о банкротстве ФГУП „Машзавод имени Дзержинского“, ввиду его несоответствия, предъявляемым в подобных случаях», — говорится в обращении. Также ветераны предприятия требуют обязать Шляпина возместить государству в полном объеме вознаграждение, которое он получал «в течение всего периода нахождения в данной должности». Пермяки указывают на то, что ранее Шляпин был отстранен решением суда от должности арбитражного управляющего московским предприятием ОАО «Завод Электроприбор». Шляпин был назначен конкурсным управляющим пермского ФГУП «Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского», находящегося в процедуре банкротства, осенью 2020 года. В августе 2022 года он выставил имущественный комплекс предприятия на продажу за более, чем 4 млрд рублей. Однако спустя менее, чем год стоимость лота снизилась в 5,5 раза, а предприятие было куплено столичным ПСК «Спецпректстрой». Впоследствии торги были приостановлены по иску Генпрокуратуры. Сейчас завод вновь продается за 724,3 млн рублей.