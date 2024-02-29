29 февраля 2024

Власти сносят фирменный fun-shop футбольного клуба «Амкар» в Перми

В Перми ФК «Амкар» оспаривает решение властей о сносе фирменного павильона
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, фк амкар, баннер
Торговый павильон клуба расположен по улице Куйбышева у стадиона Фото:

Представители футбольного клуба «Амкар» оспаривают решение администрации Свердловского района Перми о сносе фирменного павильона. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Документ есть в картотеке ведомства.

«В суд поступил иск от АНО „ФК ‚Амкар-Пермь‘“ к администрации Свердловского района Перми. Клуб требует приостановить действие оспариваемого ненормативного акта», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

Fun-shop, где продают клубную атрибутику, признан властями Свердловского района самовольной постройкой. На сайте ведомства размещено распоряжение о демонтаже объекта по Куйбышева 95б/1.

В пресс-службе мэрии Перми рассказали, что с иском еще не знакомы, но предполагают, что он связан с установкой нестационарных торговых точек. Представители ФК подтвердили, что начали судебный процесс за сохранение павильона. По их словам, объект был установлен прежним владельцем клуба. «Амкар» рассчитывает договориться с городскими властями.

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Представители футбольного клуба «Амкар» оспаривают решение администрации Свердловского района Перми о сносе фирменного павильона. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Документ есть в картотеке ведомства. «В суд поступил иск от АНО „ФК ‚Амкар-Пермь‘“ к администрации Свердловского района Перми. Клуб требует приостановить действие оспариваемого ненормативного акта», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Fun-shop, где продают клубную атрибутику, признан властями Свердловского района самовольной постройкой. На сайте ведомства размещено распоряжение о демонтаже объекта по Куйбышева 95б/1. В пресс-службе мэрии Перми рассказали, что с иском еще не знакомы, но предполагают, что он связан с установкой нестационарных торговых точек. Представители ФК подтвердили, что начали судебный процесс за сохранение павильона. По их словам, объект был установлен прежним владельцем клуба. «Амкар» рассчитывает договориться с городскими властями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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