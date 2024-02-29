Власти сносят фирменный fun-shop футбольного клуба «Амкар» в Перми

В Перми ФК «Амкар» оспаривает решение властей о сносе фирменного павильона

01 марта 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Торговый павильон клуба расположен по улице Куйбышева у стадиона Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Представители футбольного клуба «Амкар» оспаривают решение администрации Свердловского района Перми о сносе фирменного павильона. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Документ есть в картотеке ведомства. «В суд поступил иск от АНО „ФК ‚Амкар-Пермь‘“ к администрации Свердловского района Перми. Клуб требует приостановить действие оспариваемого ненормативного акта», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Fun-shop, где продают клубную атрибутику, признан властями Свердловского района самовольной постройкой. На сайте ведомства размещено распоряжение о демонтаже объекта по Куйбышева 95б/1. В пресс-службе мэрии Перми рассказали, что с иском еще не знакомы, но предполагают, что он связан с установкой нестационарных торговых точек. Представители ФК подтвердили, что начали судебный процесс за сохранение павильона. По их словам, объект был установлен прежним владельцем клуба. «Амкар» рассчитывает договориться с городскими властями.

Представители футбольного клуба «Амкар» оспаривают решение администрации Свердловского района Перми о сносе фирменного павильона. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Пермского края. Документ есть в картотеке ведомства. «В суд поступил иск от АНО „ФК ‚Амкар-Пермь‘“ к администрации Свердловского района Перми. Клуб требует приостановить действие оспариваемого ненормативного акта», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Fun-shop, где продают клубную атрибутику, признан властями Свердловского района самовольной постройкой. На сайте ведомства размещено распоряжение о демонтаже объекта по Куйбышева 95б/1. В пресс-службе мэрии Перми рассказали, что с иском еще не знакомы, но предполагают, что он связан с установкой нестационарных торговых точек. Представители ФК подтвердили, что начали судебный процесс за сохранение павильона. По их словам, объект был установлен прежним владельцем клуба. «Амкар» рассчитывает договориться с городскими властями.