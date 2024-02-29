В ЯНАО отец систематически истязал своего сына

В Губкинском задержали мужчину, регулярно избивавшего своего сына

01 марта 2024 в 09:53 Размер текста - 17 +

Отец наказывал ребенка за его поведение (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) мужчине предъявлено обвинение в регулярном избиении своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Губкинский в феврале 2024 года 46-летний мужчина, будучи недовольным поведением сына, систематически избивал ребенка, нанося ему удары кулаками и различными предметами», — рассказали в официальном telegram-канале окружного СУ СКР. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим. Ребенок с различными травмами отправлен в больницу. Органами опеки решается вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что отец воспитывал сына один, так как его мать отбывает наказание в колонии. Об избиениях и побоях мальчик рассказал в школе. Следствием решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СКР по ЯНАО.

В Губкинском (ЯНАО) мужчине предъявлено обвинение в регулярном избиении своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Губкинский в феврале 2024 года 46-летний мужчина, будучи недовольным поведением сына, систематически избивал ребенка, нанося ему удары кулаками и различными предметами», — рассказали в официальном telegram-канале окружного СУ СКР. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим. Ребенок с различными травмами отправлен в больницу. Органами опеки решается вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что отец воспитывал сына один, так как его мать отбывает наказание в колонии. Об избиениях и побоях мальчик рассказал в школе. Следствием решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СКР по ЯНАО.