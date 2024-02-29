29 февраля 2024

В ЯНАО отец систематически истязал своего сына

В Губкинском задержали мужчину, регулярно избивавшего своего сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Отец наказывал ребенка за его поведение (архивное фото)
Отец наказывал ребенка за его поведение (архивное фото) Фото:

В Губкинском (ЯНАО) мужчине предъявлено обвинение в регулярном избиении своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Губкинский в феврале 2024 года 46-летний мужчина, будучи недовольным поведением сына, систематически избивал ребенка, нанося ему удары кулаками и различными предметами», — рассказали в официальном telegram-канале окружного СУ СКР. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим.

Ребенок с различными травмами отправлен в больницу. Органами опеки решается вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что отец воспитывал сына один, так как его мать отбывает наказание в колонии. Об избиениях и побоях мальчик рассказал в школе.

Следствием решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СКР по ЯНАО.

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В Губкинском (ЯНАО) мужчине предъявлено обвинение в регулярном избиении своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Губкинский в феврале 2024 года 46-летний мужчина, будучи недовольным поведением сына, систематически избивал ребенка, нанося ему удары кулаками и различными предметами», — рассказали в официальном telegram-канале окружного СУ СКР. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим. Ребенок с различными травмами отправлен в больницу. Органами опеки решается вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что отец воспитывал сына один, так как его мать отбывает наказание в колонии. Об избиениях и побоях мальчик рассказал в школе. Следствием решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СКР по ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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