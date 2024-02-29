В ЯНАО отец систематически истязал своего сына

В Губкинском (ЯНАО) мужчине предъявлено обвинение в регулярном избиении своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.
«По данным следствия, в городе Губкинский в феврале 2024 года 46-летний мужчина, будучи недовольным поведением сына, систематически избивал ребенка, нанося ему удары кулаками и различными предметами», — рассказали в официальном telegram-канале окружного СУ СКР. Известно, что задержанный был ранее неоднократно судим.
Ребенок с различными травмами отправлен в больницу. Органами опеки решается вопрос об изъятии несовершеннолетнего из семьи. Источник в силовых структурах рассказал URA.RU, что отец воспитывал сына один, так как его мать отбывает наказание в колонии. Об избиениях и побоях мальчик рассказал в школе.
Следствием решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления СКР по ЯНАО.
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