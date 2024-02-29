Ушла из жизни 30-летний преподаватель Пермского госуниверситета

01 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Анна Чухланцева скончалась 29 февраля Фото: Размик Закарян © URA.RU Ушла из жизни 30-летняя старший преподаватель кафедры органической химии Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Анна Чухланцева. О смерти педагога, работавшего на химическом факультете, вуз сообщил на своем сайте. «29 февраля в возрасте тридцати лет ушла из жизни кандидат химических наук Анна Николаевна Чухланцева. Анна Николаевна родилась в Перми 19 июля 1993 года. По окончании школы поступила на химический факультет Пермского университета. Еще будучи студентом, увлеклась идеями и проблемами создания сложных органических соединений — перспективных материалов для такой современной области как органическая электроника», — говорится на сайте вуза. В 2015 году Чухланцева получила диплом бакалавра, а в 2017 году успешно защитила магистерскую диссертацию. Дальнейшая деятельность Чухланцевой была связана с исследованиями проводимыми в лаборатории органических полупроводников ПНЦ УрО РАН. В 2022 году она вернулась в родной университет на кафедру органической химии. Коллеги педагога отзываются о ней, как о замечательном друге, великолепном собеседнике, легком в общении и очень внимательным к проблемам других людей. Коллектив химфакультета выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям Чухланцевой.

Ушла из жизни 30-летняя старший преподаватель кафедры органической химии Пермского госуниверситета (ПГНИУ) Анна Чухланцева. О смерти педагога, работавшего на химическом факультете, вуз сообщил на своем сайте. «29 февраля в возрасте тридцати лет ушла из жизни кандидат химических наук Анна Николаевна Чухланцева. Анна Николаевна родилась в Перми 19 июля 1993 года. По окончании школы поступила на химический факультет Пермского университета. Еще будучи студентом, увлеклась идеями и проблемами создания сложных органических соединений — перспективных материалов для такой современной области как органическая электроника», — говорится на сайте вуза. В 2015 году Чухланцева получила диплом бакалавра, а в 2017 году успешно защитила магистерскую диссертацию. Дальнейшая деятельность Чухланцевой была связана с исследованиями проводимыми в лаборатории органических полупроводников ПНЦ УрО РАН. В 2022 году она вернулась в родной университет на кафедру органической химии. Коллеги педагога отзываются о ней, как о замечательном друге, великолепном собеседнике, легком в общении и очень внимательным к проблемам других людей. Коллектив химфакультета выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям Чухланцевой.