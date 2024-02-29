В газовой столице ЯНАО дешевеет офисная недвижимость. Инфографика

01 марта 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Средняя цена на офисные здания и помещения в Новом Уренгое — 31,7 млн рублей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. Тенденцию к снижению стоимости коммерческих помещений в газовой столице Ямала зафиксировали аналитики Restate. С начала февраля данный вид помещений подешевел на 1,1%, что в целом нехарактерно для Нового Уренгоя, где за год цены на коммерцию стабильно росли от 0,1% до 11,2%. Средняя цена на офисные здания и помещения — 31,7 млн рублей. Как следует из данных, приведенных аналитиками на сайте Restate, в Новом Уренгое стоимость помещений для коммерческой деятельности колеблется от 4 до 120 млн рублей. В течение месяца наметилась тенденция к снижению цены — в целом данный сегмент недвижимости подешевел на 1,1%, что нехарактерно для Нового Уренгоя, где с марта 2023 года офисы подорожали на 11 тысяч рублей за кв. м. Пик роста ценовых предложений пришелся на сентябрь прошлого года, когда стоимость объектов взлетела до 156 тысяч рублей за кв. м. В целом за год цены росли от 0,1% до 11,2%. Специалисты ООО «ЭТАЖИ-Новый Уренгой» отмечают, что цены на коммерческую недвижимость формируются с учетом параметров предлагаемых продавцом помещений. «Сегодня в Новом Уренгое можно купить офисное помещение по цене от 20 000 рублей до 500 000 рублей за квадратный метр. Такой колоссальный разбег цен связан с тем, что очень разные параметры помещений. Локация, площадь, ремонт, срок окупаемости — все имеет значение при формировании стоимости», — сообщила URA.RU директор ООО «ЭТАЖИ-Новый Уренгой» Татьяна Блынская. По мнению собеседника, избежать напрасных расходов проще, если обращаться к профессиональным риэлторам. В феврале этого года стоимость одного квадратного метра коммерции в Новом Уренгое обойдется покупателю примерно в 146 998 рублей. Цена офисов класса «А» достигает 120 млн рублей, сегмент недорогих объектов держится на уровне цен от 3,3 до 4,5 млн рублей (от 15 до 140 тысяч рублей за кв. м). Средняя стоимость офиса в Новом Уренгое — 31 704 098 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость сдаваемого посуточно жилья в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко колеблется в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Арендодатели предлагают быстрое заселение, комфортные условия и отчетные документы. Средняя площадь предлагаемого в аренду жилья — 33-60 кв. м. С начала февраля данный вид недвижимости подешевел на 1,1%, что в целом нехарактерно для Нового Уренгоя, где за год цены на коммерцию стабильно росли от 0,1% до 11,2%. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Новом Уренгое (ЯНАО) на вторичном рынке начала дешеветь офисная недвижимость. Тенденцию к снижению стоимости коммерческих помещений в газовой столице Ямала зафиксировали аналитики Restate. С начала февраля данный вид помещений подешевел на 1,1%, что в целом нехарактерно для Нового Уренгоя, где за год цены на коммерцию стабильно росли от 0,1% до 11,2%. Средняя цена на офисные здания и помещения — 31,7 млн рублей. Как следует из данных, приведенных аналитиками на сайте Restate, в Новом Уренгое стоимость помещений для коммерческой деятельности колеблется от 4 до 120 млн рублей. В течение месяца наметилась тенденция к снижению цены — в целом данный сегмент недвижимости подешевел на 1,1%, что нехарактерно для Нового Уренгоя, где с марта 2023 года офисы подорожали на 11 тысяч рублей за кв. м. Пик роста ценовых предложений пришелся на сентябрь прошлого года, когда стоимость объектов взлетела до 156 тысяч рублей за кв. м. В целом за год цены росли от 0,1% до 11,2%. Специалисты ООО «ЭТАЖИ-Новый Уренгой» отмечают, что цены на коммерческую недвижимость формируются с учетом параметров предлагаемых продавцом помещений. «Сегодня в Новом Уренгое можно купить офисное помещение по цене от 20 000 рублей до 500 000 рублей за квадратный метр. Такой колоссальный разбег цен связан с тем, что очень разные параметры помещений. Локация, площадь, ремонт, срок окупаемости — все имеет значение при формировании стоимости», — сообщила URA.RU директор ООО «ЭТАЖИ-Новый Уренгой» Татьяна Блынская. По мнению собеседника, избежать напрасных расходов проще, если обращаться к профессиональным риэлторам. В феврале этого года стоимость одного квадратного метра коммерции в Новом Уренгое обойдется покупателю примерно в 146 998 рублей. Цена офисов класса «А» достигает 120 млн рублей, сегмент недорогих объектов держится на уровне цен от 3,3 до 4,5 млн рублей (от 15 до 140 тысяч рублей за кв. м). Средняя стоимость офиса в Новом Уренгое — 31 704 098 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что средняя стоимость сдаваемого посуточно жилья в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко колеблется в пределах 3-3,5 тысяч рублей. Арендодатели предлагают быстрое заселение, комфортные условия и отчетные документы. Средняя площадь предлагаемого в аренду жилья — 33-60 кв. м.