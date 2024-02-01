Названы цены посуточной аренды квартир в городах ЯНАО

Стоимость арендуемого по суткам жилья на Ямале — от 3 до 3,5 тысяч рублей

02 февраля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Большинство сдаваемых в ЯНАО квартир оснащены интернетом и бытовой техникой Фото: Анна Майорова © URA.RU Объем рынка краткосрочной аренды однокомнатных квартир в ЯНАО обширен, а средняя стоимость сдаваемого посуточно жилья в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко колеблется в пределах 3-3,5 тысяч рублей, следует из банка объявлений на сайтах «Мир квартир» и «Авито-Недвижимость». Арендодатели предлагают быстрое заселение, комфортные условия и отчетные документы. Средняя площадь предлагаемого в аренду жилья — 33-60 кв. м. «Кваpтиpa oснащена всей необходимой мебелью и техникой, как для краткосрочного, так и для длительного проживания. Полный комплект посуды и кухонной утвари по числу персон гостей квартиры позволит чувствовать себя как дома и приготовить любой рацион на свой вкус. На звонки и сообщения отвечаем быстро! Командированным выдаем все нужные отчетные документы (кассовый чек, договор, акт выполненных работ)», — пишет в объявлении один из арендодателей в Салехарде. Чаще всего вечеринки и курение запрещены. Большинство объектов посуточной аренды оснащены интернетом, стиральной машиной, микроволновой печью, посудой, а также туалетными принадлежностями. Площадь предлагаемых квартир — от 33 до 60 кв м. В положительных отзывах клиенты отмечают прежде всего соотношение цены и качества, чистоту и уют, наличие кухонной твари, близость магазинов, а также вежливое отношение хозяев. Из недостатков иногда — несвежий ремонт, нехватку чистой посуды, медленное заселение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО детям-сиротам увеличили компенсацию за аренду жилья. С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Объем рынка краткосрочной аренды однокомнатных квартир в ЯНАО обширен, а средняя стоимость сдаваемого посуточно жилья в Салехарде, Новом Уренгое и Муравленко колеблется в пределах 3-3,5 тысяч рублей, следует из банка объявлений на сайтах «Мир квартир» и «Авито-Недвижимость». Арендодатели предлагают быстрое заселение, комфортные условия и отчетные документы. Средняя площадь предлагаемого в аренду жилья — 33-60 кв. м. «Кваpтиpa oснащена всей необходимой мебелью и техникой, как для краткосрочного, так и для длительного проживания. Полный комплект посуды и кухонной утвари по числу персон гостей квартиры позволит чувствовать себя как дома и приготовить любой рацион на свой вкус. На звонки и сообщения отвечаем быстро! Командированным выдаем все нужные отчетные документы (кассовый чек, договор, акт выполненных работ)», — пишет в объявлении один из арендодателей в Салехарде. Чаще всего вечеринки и курение запрещены. Большинство объектов посуточной аренды оснащены интернетом, стиральной машиной, микроволновой печью, посудой, а также туалетными принадлежностями. Площадь предлагаемых квартир — от 33 до 60 кв м. В положительных отзывах клиенты отмечают прежде всего соотношение цены и качества, чистоту и уют, наличие кухонной твари, близость магазинов, а также вежливое отношение хозяев. Из недостатков иногда — несвежий ремонт, нехватку чистой посуды, медленное заселение. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО детям-сиротам увеличили компенсацию за аренду жилья. С начала этого года выплата составила 40 тысяч рублей.