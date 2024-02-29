Напуганный пейнтбольной гранатой житель ХМАО вывел полицию на нарколабораторию

01 марта 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Мужчина перепутал пейнтбольную гранату с настоящей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Напуганный пейнтбольной гранатой житель Сургута (ХМАО) вывел полицию на нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в полиции города. «Мужчина на кассе в магазине увидел у другого покупателя в рюкзаке гранату. Потом оказалось она пейнтбольная. Но когда бдительный гражданин сообщил об опасном предмете, сотрудники этого не знали. Начали искать подозреваемого. Нашли, установили адрес, приехали и обнаружили в квартире нарколабораторию», — сообщил собеседник. В квартире было несколько горшков и оборудование для выращивания наркотического растения. Были обнаружены расфасованные по пакетам и сами наркотики. «При осмотре квартиры подозреваемого изъяты: сотовый телефон, банка с порохом массой 118 граммов, два предмета, похожих на гранаты. Также в квартире обнаружены банка с веществом растительного происхождения массой более 12 граммов, контейнер и 107 полимерных пакетиков с аналогичным веществом, массой более 540 граммов. Согласно справке об экспертном исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана», — сообщили в ведомстве. Позже эксперты установили, что гранаты были не настоящие. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям хранение и изготовление наркотиков, хранение взрывчатых веществ. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ накрыла нарколабораторию в Нижневартовске. Главного подозреваемого задержали с поличным на продаже очередной партии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Напуганный пейнтбольной гранатой житель Сургута (ХМАО) вывел полицию на нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в полиции города. «Мужчина на кассе в магазине увидел у другого покупателя в рюкзаке гранату. Потом оказалось она пейнтбольная. Но когда бдительный гражданин сообщил об опасном предмете, сотрудники этого не знали. Начали искать подозреваемого. Нашли, установили адрес, приехали и обнаружили в квартире нарколабораторию», — сообщил собеседник. В квартире было несколько горшков и оборудование для выращивания наркотического растения. Были обнаружены расфасованные по пакетам и сами наркотики. «При осмотре квартиры подозреваемого изъяты: сотовый телефон, банка с порохом массой 118 граммов, два предмета, похожих на гранаты. Также в квартире обнаружены банка с веществом растительного происхождения массой более 12 граммов, контейнер и 107 полимерных пакетиков с аналогичным веществом, массой более 540 граммов. Согласно справке об экспертном исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана», — сообщили в ведомстве. Позже эксперты установили, что гранаты были не настоящие. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям хранение и изготовление наркотиков, хранение взрывчатых веществ. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ накрыла нарколабораторию в Нижневартовске. Главного подозреваемого задержали с поличным на продаже очередной партии.