29 февраля 2024

Напуганный пейнтбольной гранатой житель ХМАО вывел полицию на нарколабораторию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пейнтбол от радио Максимум. Екатеринбург, пейнтбол
Мужчина перепутал пейнтбольную гранату с настоящей Фото:

Напуганный пейнтбольной гранатой житель Сургута (ХМАО) вывел полицию на нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в полиции города.

«Мужчина на кассе в магазине увидел у другого покупателя в рюкзаке гранату. Потом оказалось она пейнтбольная. Но когда бдительный гражданин сообщил об опасном предмете, сотрудники этого не знали. Начали искать подозреваемого. Нашли, установили адрес, приехали и обнаружили в квартире нарколабораторию», — сообщил собеседник.

В квартире было несколько горшков и оборудование для выращивания наркотического растения. Были обнаружены расфасованные по пакетам и сами наркотики. «При осмотре квартиры подозреваемого изъяты: сотовый телефон, банка с порохом массой 118 граммов, два предмета, похожих на гранаты. Также в квартире обнаружены банка с веществом растительного происхождения массой более 12 граммов, контейнер и 107 полимерных пакетиков с аналогичным веществом, массой более 540 граммов. Согласно справке об экспертном исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана», — сообщили в ведомстве.

Позже эксперты установили, что гранаты были не настоящие. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям хранение и изготовление наркотиков, хранение взрывчатых веществ. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ накрыла нарколабораторию в Нижневартовске. Главного подозреваемого задержали с поличным на продаже очередной партии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Напуганный пейнтбольной гранатой житель Сургута (ХМАО) вывел полицию на нарколабораторию. Об этом URA.RU сообщили в полиции города. «Мужчина на кассе в магазине увидел у другого покупателя в рюкзаке гранату. Потом оказалось она пейнтбольная. Но когда бдительный гражданин сообщил об опасном предмете, сотрудники этого не знали. Начали искать подозреваемого. Нашли, установили адрес, приехали и обнаружили в квартире нарколабораторию», — сообщил собеседник. В квартире было несколько горшков и оборудование для выращивания наркотического растения. Были обнаружены расфасованные по пакетам и сами наркотики. «При осмотре квартиры подозреваемого изъяты: сотовый телефон, банка с порохом массой 118 граммов, два предмета, похожих на гранаты. Также в квартире обнаружены банка с веществом растительного происхождения массой более 12 граммов, контейнер и 107 полимерных пакетиков с аналогичным веществом, массой более 540 граммов. Согласно справке об экспертном исследовании, изъятое вещество является наркотическим средством — марихуана», — сообщили в ведомстве. Позже эксперты установили, что гранаты были не настоящие. В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям хранение и изготовление наркотиков, хранение взрывчатых веществ. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ накрыла нарколабораторию в Нижневартовске. Главного подозреваемого задержали с поличным на продаже очередной партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...