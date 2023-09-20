ФСБ накрыла нарколабораторию в Нижневартовске

В Нижневартовске накрыли нарколабораторию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ по Тюменской области вместе с полицейскими Нижневартовска накрыли нарколабораторию в ХМАО. Об этом сообщила пресс-служба тюменского ведомства.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по городу Нижневартовску пресечена противоправная деятельность гражданина России. Он организовал незаконное производство наркотических средств на территории гаражного кооператива в Нижневартовске», — передают слова пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области журналисты «Тюменской линии».

Мужчину задержали с поличным, когда он пытался сбыть очередную партию созданных им наркотиков. Из незаконного оборота были изъяты наркотики массой более восьми килограммов, реагенты и оборудование химической лаборатории.

На гражданина возбудили и расследуют уголовное дело по статье ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). За это преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Ранее в Тюмени вынесли приговор двум мужчинам, которые произвели более 3,7 килограммов наркотиков. Свою незаконную деятельность жители Московской области и ХМАО организовали в арендованном доме на территории Ишима (Тюменская область). Мужчины получили более 30 лет лишения свободы на двоих.