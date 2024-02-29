29 февраля 2024

В Салехарде выступит певица Зара

Поп-певица Зара выступит в Ямальской филармонии в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор доверенных лиц на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Москва, зара, мгоян зарифа
Перед концертом Зара встретится с ямальской молодежью Фото:

Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступит на благотворительном концерте в Салехарде. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.

«Перед концертом, в арт-резиденции „Полярис“, заслуженная артистка России Зара проведет творческую встречу с ямальской молодежью. Вход на событие свободный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено», — говорится в пресс-релизе мероприятия.

Певица выступит в Ямальской филармонии в рамках 18-го благотворительного концерта федерального проекта «Героям нашего времени». Организатором мероприятия выступает фонд «Золотые ворота Сибири» при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФо Владимира Якушева.

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Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступит на благотворительном концерте в Салехарде. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Перед концертом, в арт-резиденции „Полярис“, заслуженная артистка России Зара проведет творческую встречу с ямальской молодежью. Вход на событие свободный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено», — говорится в пресс-релизе мероприятия. Певица выступит в Ямальской филармонии в рамках 18-го благотворительного концерта федерального проекта «Героям нашего времени». Организатором мероприятия выступает фонд «Золотые ворота Сибири» при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФо Владимира Якушева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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