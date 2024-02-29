В Салехарде выступит певица Зара

Российская поп-певица Зара (настоящее имя Зарифа Мгоян) выступит на благотворительном концерте в Салехарде. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия.
«Перед концертом, в арт-резиденции „Полярис“, заслуженная артистка России Зара проведет творческую встречу с ямальской молодежью. Вход на событие свободный по предварительной регистрации. Количество мест ограничено», — говорится в пресс-релизе мероприятия.
Певица выступит в Ямальской филармонии в рамках 18-го благотворительного концерта федерального проекта «Героям нашего времени». Организатором мероприятия выступает фонд «Золотые ворота Сибири» при поддержке полномочного представителя президента РФ в УрФо Владимира Якушева.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.