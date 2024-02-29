29 февраля 2024

Зайцы, лисы и кабаны стали недоступны для пермских охотников

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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье
Сезон охоты на зайцев и кабанов закрыт Фото:

В Пермском крае завершился сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов.

«29 февраля завершился сезон охоты на пушных (заяц, лисица, куница, бобр, рысь и т. д.) и на кабана», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Охотников просят сдать разрешения и отчитаться о количестве добытых зверей.

Охота на кабана была открыта в Прикамье с лета 2023 года, а на пушных зверей с осени. Сейчас у охотников перерыв. В конце апреля начнется сезон на селезня.

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В Пермском крае завершился сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. «29 февраля завершился сезон охоты на пушных (заяц, лисица, куница, бобр, рысь и т. д.) и на кабана», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Охотников просят сдать разрешения и отчитаться о количестве добытых зверей. Охота на кабана была открыта в Прикамье с лета 2023 года, а на пушных зверей с осени. Сейчас у охотников перерыв. В конце апреля начнется сезон на селезня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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