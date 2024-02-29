Зайцы, лисы и кабаны стали недоступны для пермских охотников

01 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Сезон охоты на зайцев и кабанов закрыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае завершился сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. «29 февраля завершился сезон охоты на пушных (заяц, лисица, куница, бобр, рысь и т. д.) и на кабана», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Охотников просят сдать разрешения и отчитаться о количестве добытых зверей. Охота на кабана была открыта в Прикамье с лета 2023 года, а на пушных зверей с осени. Сейчас у охотников перерыв. В конце апреля начнется сезон на селезня.

В Пермском крае завершился сезон охоты на пушных зверей и кабанов. Теперь они могут свободно жить в лесах региона, сообщили в Пермской краевой федерации охотников и рыболовов. «29 февраля завершился сезон охоты на пушных (заяц, лисица, куница, бобр, рысь и т. д.) и на кабана», — сообщается на странице федерации в соцсети «ВКонтакте». Охотников просят сдать разрешения и отчитаться о количестве добытых зверей. Охота на кабана была открыта в Прикамье с лета 2023 года, а на пушных зверей с осени. Сейчас у охотников перерыв. В конце апреля начнется сезон на селезня.