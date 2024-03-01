В Кремле оценили послание Путина Федеральному Собранию

Кремль оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на высоком уровне. Об это рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Послание президента Путина Федеральному Собранию оценили очень высоко. Главным образом речь идет о дальнейшем развитии России на следующие шесть лет. Это был самый квалифицированный прогноз и дальновидные планы развития страны, которые только можно представить от действующего президента страны. Владимир Путин знает, что делать и на кого опираться при реализации представленных планов», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.