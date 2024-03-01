В Кремле оценили послание Путина Федеральному Собранию

Песков назвал высококвалифицированным послание президента Федеральному Собранию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Владимир Путин провел послание к ФС на высоком уровне, подчеркнул Дмитрий Песков Фото:

Кремль оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на высоком уровне. Об это рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Послание президента Путина Федеральному Собранию оценили очень высоко. Главным образом речь идет о дальнейшем развитии России на следующие шесть лет. Это был самый квалифицированный прогноз и дальновидные планы развития страны, которые только можно представить от действующего президента страны. Владимир Путин знает, что делать и на кого опираться при реализации представленных планов», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Кремль оценил послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию на высоком уровне. Об это рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. «Послание президента Путина Федеральному Собранию оценили очень высоко. Главным образом речь идет о дальнейшем развитии России на следующие шесть лет. Это был самый квалифицированный прогноз и дальновидные планы развития страны, которые только можно представить от действующего президента страны. Владимир Путин знает, что делать и на кого опираться при реализации представленных планов», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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