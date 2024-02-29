Пермские дизайнеры представят свои работы на Московской неделе моды

На Московской неделе моды, которая стартует вечером 1 марта, пройдут показы трех пермских дизайнеров. Яна Бесфамильная (Пермь), Светлана Баданина (Лысьва) и Юлия Сунцева (бренд «Rasena», Пермь) прошли отбор из более тысячи заявок, отмечают организаторы мероприятия.
«На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Они были рассмотрены экспертным советом. Приглашения участвовать в модных показах получили более 120 дизайнеров», — говорится на сайте шоу.
Московская неделя моды пройдет на двух площадках: на ВДНХ и в ЦВЗ «Манеж». На ВДНХ 2 и 3 марта состоятся показы одежды от Светланы Баданиной и бренда «Rasena» Юлии Сунцевой, а в «Манеже» коллекция Яны Бесфамильной закроет вечер 3 марта.
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