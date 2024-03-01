В Курганской области массово гибнут сибирские косули

Более 70 сообщений о гибели косуль зарегистрировано в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Голодные косули атаковали курганские города

В Шадринском округе Курганской области местные жители заметили, что сибирские косули начали погибать. Мертвых и раненых животных видят на улицах населенных пунктов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы природной охраны. При этом, массовую гибель косуль администрация Шадринского округа не подтвердила.

«В настоящее время в Шадринском округе и в городе Шадринске наблюдается массовая гибель миграционной сибирской косули. Трупы животных муниципалитетами не утилизируются, останки животных привлекают к себе большое количество диких лис, бродячих собак, которые являются распространителями опасной болезни — бешенства. Местные жители опасаются распространения инфекционных и вирусных заболеваний», — рассказал URA.RU источник.

Всего сообщается о десятках случаев травм и смертей косуль, а также об их передвижениях по населенным пунктам. Отмечается, что животных сбивают и грызут хищники. Местные жители также замечают косуль, причину смерти которых пока не установили. Зарегистрировано более 70 обращений.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в департамент агропромышленного комплекса Курганской области. Журналисту сообщили, что информацию уточнят. В администрации Шадринского округа сообщили: «Массовая гибель косуль на территории округа не зафиксирована. Единичные случаи утилизируются как округом, так и городом».

Журналист также поговорила с руководителем Шадринского общества охотников и рыболовов Виктором Шалабановым. Эксперт сообщил, что косули действительно гибнут и специалисты общества стараются сохранить жизнь животных. Однако, отмечает Шалабанов, причин для их гибели может быть много. Журналисту также пояснили, что в округе специальная организация занимается утилизацией погибших косуль (к ликвидации готовят почти 30 голов).