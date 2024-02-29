После падения несовершеннолетней девочки с Некрасовского путепровода следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.
«СУ СК возбудил уголовное дело после падения девочки с Некрасовского моста в Кургане 29 февраля», — сообщили источники. По какой статье было возбуждено уголовное дело, не сообщается.
По данным собеседников редакции, пострадавшей 14 лет, она жива. Источники предполагают, что силовики могут проверять версию о доведении подростка до самоубийства.
Редакция обратилась за разъяснениями в СУ СК России по Курганской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию, связанную с травмированием несовршеннолетнего.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с моста упала девочка. Она упала на проезжавший автомобиль, осталась жива и была доставлена в больницу. Органы правопорядка и следствия устанавливали обстоятельства случившегося.
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