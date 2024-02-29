29 февраля 2024

В Кургане следователи возбудили уголовное дело после падения девочки с моста. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Следователи расследуют дело после падения девочки с моста Фото:

После падения несовершеннолетней девочки с Некрасовского путепровода следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам.

«СУ СК возбудил уголовное дело после падения девочки с Некрасовского моста в Кургане 29 февраля», — сообщили источники. По какой статье было возбуждено уголовное дело, не сообщается.

По данным собеседников редакции, пострадавшей 14 лет, она жива. Источники предполагают, что силовики могут проверять версию о доведении подростка до самоубийства.

Редакция обратилась за разъяснениями в СУ СК России по Курганской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию, связанную с травмированием несовршеннолетнего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с моста упала девочка. Она упала на проезжавший автомобиль, осталась жива и была доставлена в больницу. Органы правопорядка и следствия устанавливали обстоятельства случившегося.

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После падения несовершеннолетней девочки с Некрасовского путепровода следователи возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к правоохранительным органам. «СУ СК возбудил уголовное дело после падения девочки с Некрасовского моста в Кургане 29 февраля», — сообщили источники. По какой статье было возбуждено уголовное дело, не сообщается. По данным собеседников редакции, пострадавшей 14 лет, она жива. Источники предполагают, что силовики могут проверять версию о доведении подростка до самоубийства. Редакция обратилась за разъяснениями в СУ СК России по Курганской области. В ведомстве не стали комментировать ситуацию, связанную с травмированием несовршеннолетнего. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане с моста упала девочка. Она упала на проезжавший автомобиль, осталась жива и была доставлена в больницу. Органы правопорядка и следствия устанавливали обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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