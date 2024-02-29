С Некрасовского моста в Кургане упала девочка

29 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел днем на Некрасовском мосту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане с Некрасовского путепровода 29 февраля на проезжую часть упал ребенок. Об этом сообщили представители местного СМИ. «Девочка упала на капот и перелетела через крышу машины», — приводит слова очевидца корреспондент портала «Область 45». В издании уточнили, что несовершеннолетняя упала на машину Lada Granta, которая проезжала по улице Станционной. Ребенка отвезли в Курганскую областную детскую больницу имени Красного креста. В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Факт зарегистрирован в Отделе полиции №1 УМВД России по Курганской области. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — объяснили в ведомстве.

В Кургане с Некрасовского путепровода 29 февраля на проезжую часть упал ребенок. Об этом сообщили представители местного СМИ. «Девочка упала на капот и перелетела через крышу машины», — приводит слова очевидца корреспондент портала «Область 45». В издании уточнили, что несовершеннолетняя упала на машину Lada Granta, которая проезжала по улице Станционной. Ребенка отвезли в Курганскую областную детскую больницу имени Красного креста. В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Факт зарегистрирован в Отделе полиции №1 УМВД России по Курганской области. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — объяснили в ведомстве.