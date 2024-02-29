С Некрасовского моста в Кургане упала девочка

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Инцидент произошел днем на Некрасовском мосту (архивное фото) Фото:

В Кургане с Некрасовского путепровода 29 февраля на проезжую часть упал ребенок. Об этом сообщили представители местного СМИ.

«Девочка упала на капот и перелетела через крышу машины», — приводит слова очевидца корреспондент портала «Область 45». В издании уточнили, что несовершеннолетняя упала на машину Lada Granta, которая проезжала по улице Станционной. Ребенка отвезли в Курганскую областную детскую больницу имени Красного креста.

В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Факт зарегистрирован в Отделе полиции №1 УМВД России по Курганской области. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — объяснили в ведомстве.

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В Кургане с Некрасовского путепровода 29 февраля на проезжую часть упал ребенок. Об этом сообщили представители местного СМИ. «Девочка упала на капот и перелетела через крышу машины», — приводит слова очевидца корреспондент портала «Область 45». В издании уточнили, что несовершеннолетняя упала на машину Lada Granta, которая проезжала по улице Станционной. Ребенка отвезли в Курганскую областную детскую больницу имени Красного креста. В пресс-службе областного УМВД URA.RU подтвердили факт произошедшего. «Факт зарегистрирован в Отделе полиции №1 УМВД России по Курганской области. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — объяснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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