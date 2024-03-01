В Сургуте продают букет цветов за 95 тысяч рублей. Скрин

01 марта 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Самый дорогой букет цветов в Сургуте продают за 95 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самый дорогой букет цветов в Сургуте (ХМАО) продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы. Информация об этом размещена на сайте городского цветочного салона. «1001 роза, 94 999 рублей», — указано на сайте салона. При этом букет из 101 розы можно заказать за 17 тысяч рублей.



В другом салоне на витрину выставлен эксклюзивный монобукет из сухоцветов и стабилизированных цветов. Его продают за 25 тысяч рублей. «Букет состоит из сухоцветов и настоящих стабилизированных цветов. В его составе: гортензия, папоротник, пальмовые пики, ветки березы, амарант», — рассказал URA.RU консультант магазина. Корреспонденту агентства пояснили, что стоимость букета оправдывает его долговечность.



Ранее URA.RU сообщало о рейтинге любимых цветов, который составили жительницы ХМАО в преддверии 8 марта. Самым желанным оказался букет с пионами. Самый дорогой букет цветов в Сургуте продают за 95 тысяч рублей Скрин с сайта bgsurgut.ru

Самый дорогой букет цветов в Сургуте (ХМАО) продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы. Информация об этом размещена на сайте городского цветочного салона. «1001 роза, 94 999 рублей», — указано на сайте салона. При этом букет из 101 розы можно заказать за 17 тысяч рублей. В другом салоне на витрину выставлен эксклюзивный монобукет из сухоцветов и стабилизированных цветов. Его продают за 25 тысяч рублей. «Букет состоит из сухоцветов и настоящих стабилизированных цветов. В его составе: гортензия, папоротник, пальмовые пики, ветки березы, амарант», — рассказал URA.RU консультант магазина. Корреспонденту агентства пояснили, что стоимость букета оправдывает его долговечность. Ранее URA.RU сообщало о рейтинге любимых цветов, который составили жительницы ХМАО в преддверии 8 марта. Самым желанным оказался букет с пионами.