В Сургуте продают букет цветов за 95 тысяч рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, розы, букет, цветы
Самый дорогой букет цветов в Сургуте продают за 95 тысяч рублей Фото:

Самый дорогой букет цветов в Сургуте (ХМАО) продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы. Информация об этом размещена на сайте городского цветочного салона.

«1001 роза, 94 999 рублей», — указано на сайте салона. При этом букет из 101 розы можно заказать за 17 тысяч рублей.

В другом салоне на витрину выставлен эксклюзивный монобукет из сухоцветов и стабилизированных цветов. Его продают за 25 тысяч рублей. «Букет состоит из сухоцветов и настоящих стабилизированных цветов. В его составе: гортензия, папоротник, пальмовые пики, ветки березы, амарант», — рассказал URA.RU консультант магазина. Корреспонденту агентства пояснили, что стоимость букета оправдывает его долговечность.

Ранее URA.RU сообщало о рейтинге любимых цветов, который составили жительницы ХМАО в преддверии 8 марта. Самым желанным оказался букет с пионами.

Самый дорогой букет цветов в Сургуте продают за 95 тысяч рублей
Самый дорогой букет цветов в Сургуте продают за 95 тысяч рублей

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Самый дорогой букет цветов в Сургуте (ХМАО) продают за 95 тысяч рублей. Композиция состоит из 1 001 розы. Информация об этом размещена на сайте городского цветочного салона. «1001 роза, 94 999 рублей», — указано на сайте салона. При этом букет из 101 розы можно заказать за 17 тысяч рублей. В другом салоне на витрину выставлен эксклюзивный монобукет из сухоцветов и стабилизированных цветов. Его продают за 25 тысяч рублей. «Букет состоит из сухоцветов и настоящих стабилизированных цветов. В его составе: гортензия, папоротник, пальмовые пики, ветки березы, амарант», — рассказал URA.RU консультант магазина. Корреспонденту агентства пояснили, что стоимость букета оправдывает его долговечность. Ранее URA.RU сообщало о рейтинге любимых цветов, который составили жительницы ХМАО в преддверии 8 марта. Самым желанным оказался букет с пионами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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