Общество Силовики обсуждают кандидатов на позицию нового главы УМВД ХМАО В ХМАО ожидается назначение нового руководителя УМВД 01 марта 2024 в 16:44 Размер текста - 17 + Полицию ХМАО может возглавить силовик из Ставрополя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новым главой УМВД ХМАО после перевода Дамира Сатретдинова в Казань может стать нынешний начальник полиции Ставрополя Сергей Ветохин или высокопоставленный силовик из другого региона России. Своими версиями с URA.RU поделились источники внутри югорского ведомства. «В самой полиции активно муссировалась информация, что в Югру могут назначить нынешнего начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Но вопрос, насколько это реалистично. Ветохин — руководитель городского управления МВД и назначение на позицию начальника окружного главка слишком резкий скачок в карьере», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU из силовых структур считает, что в Югру пришлют нового руководителя рангом не ниже главы региональной полиции. «К нам должен приехать начальник полиции какого-то субъекта. Или из центрального аппарата», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО и УВД Ставрополя был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО в Казань. Дамир Сатретдинов возглавит полицию Татарстана. Новым главой УМВД ХМАО после перевода Дамира Сатретдинова в Казань может стать нынешний начальник полиции Ставрополя Сергей Ветохин или высокопоставленный силовик из другого региона России. Своими версиями с URA.RU поделились источники внутри югорского ведомства. «В самой полиции активно муссировалась информация, что в Югру могут назначить нынешнего начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Но вопрос, насколько это реалистично. Ветохин — руководитель городского управления МВД и назначение на позицию начальника окружного главка слишком резкий скачок в карьере», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU из силовых структур считает, что в Югру пришлют нового руководителя рангом не ниже главы региональной полиции. «К нам должен приехать начальник полиции какого-то субъекта. Или из центрального аппарата», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО и УВД Ставрополя был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО в Казань. Дамир Сатретдинов возглавит полицию Татарстана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям