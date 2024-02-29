29 февраля 2024

Силовики обсуждают кандидатов на позицию нового главы УМВД ХМАО

В ХМАО ожидается назначение нового руководителя УМВД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, построение, полиция
Полицию ХМАО может возглавить силовик из Ставрополя Фото:

Новым главой УМВД ХМАО после перевода Дамира Сатретдинова в Казань может стать нынешний начальник полиции Ставрополя Сергей Ветохин или высокопоставленный силовик из другого региона России. Своими версиями с URA.RU поделились источники внутри югорского ведомства.

«В самой полиции активно муссировалась информация, что в Югру могут назначить нынешнего начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Но вопрос, насколько это реалистично. Ветохин — руководитель городского управления МВД и назначение на позицию начальника окружного главка слишком резкий скачок в карьере», — рассказал инсайдер.

Другой собеседник URA.RU из силовых структур считает, что в Югру пришлют нового руководителя рангом не ниже главы региональной полиции. «К нам должен приехать начальник полиции какого-то субъекта. Или из центрального аппарата», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО и УВД Ставрополя был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО в Казань. Дамир Сатретдинов возглавит полицию Татарстана.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым главой УМВД ХМАО после перевода Дамира Сатретдинова в Казань может стать нынешний начальник полиции Ставрополя Сергей Ветохин или высокопоставленный силовик из другого региона России. Своими версиями с URA.RU поделились источники внутри югорского ведомства. «В самой полиции активно муссировалась информация, что в Югру могут назначить нынешнего начальника УВД Ставрополя Сергея Ветохина. Но вопрос, насколько это реалистично. Ветохин — руководитель городского управления МВД и назначение на позицию начальника окружного главка слишком резкий скачок в карьере», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU из силовых структур считает, что в Югру пришлют нового руководителя рангом не ниже главы региональной полиции. «К нам должен приехать начальник полиции какого-то субъекта. Или из центрального аппарата», — считает источник. В пресс-службу УМВД ХМАО и УВД Ставрополя был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО в Казань. Дамир Сатретдинов возглавит полицию Татарстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...