29 февраля 2024

Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дамир Сатретдинов
Приказ о назначении Дамира Сатретдинова уже пришел в УМВД по ХМАО Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова на должность министра МВД Татарстана. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.

«Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта. При этом документ не проливает свет на главную интригу — кто же займет пост главы югорского главка. Пока даже непонятно, кто останется временно исполняющим обязанности Сатретдинова», — сообщает инсайдер.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в главк министерства внутренних дел РФ. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что глава югорской полиции Сатретдинов должен покинуть ХМАО после президентских выборов. Ему прочили повышение в Казань.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова на должность министра МВД Татарстана. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур. «Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта. При этом документ не проливает свет на главную интригу — кто же займет пост главы югорского главка. Пока даже непонятно, кто останется временно исполняющим обязанности Сатретдинова», — сообщает инсайдер. Для уточнения информации журналист агентства обратился в главк министерства внутренних дел РФ. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что глава югорской полиции Сатретдинов должен покинуть ХМАО после президентских выборов. Ему прочили повышение в Казань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...