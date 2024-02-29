Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО в Казань

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Дамира Сатретдинова на должность министра МВД Татарстана. Об этом URA.RU сообщил источник из окружных силовых структур.
«Путин подписал указ о переводе главы УМВД ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта. При этом документ не проливает свет на главную интригу — кто же займет пост главы югорского главка. Пока даже непонятно, кто останется временно исполняющим обязанности Сатретдинова», — сообщает инсайдер.
Для уточнения информации журналист агентства обратился в главк министерства внутренних дел РФ. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. В пресс-службе УМВД ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что глава югорской полиции Сатретдинов должен покинуть ХМАО после президентских выборов. Ему прочили повышение в Казань.
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