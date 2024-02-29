В ЯНАО на ж/д путях перевернулся КАМАЗ
В ЯНАО на железнодорожном переезде Обская — Бованенково водитель КАМАЗ не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.
«На железнодорожном переезде автодороги ст. Обская — Бованенково водитель КАМАЗа совершил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. Водитель доставлен в больницу», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале.
Причины происшествия выясняются. В управлении ГИБДД по ЯНАО просят водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
Происшествие на железнодорожном переезде
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