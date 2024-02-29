29 февраля 2024

В ЯНАО на железнодорожном переезде опрокинулся КАМАЗ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чкаловский полигон. Екатеринбург, камаз, снежный полигон
В ЯНАО на ж/д путях перевернулся КАМАЗ Фото:

В ЯНАО на железнодорожном переезде Обская — Бованенково водитель КАМАЗ не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО.

«На железнодорожном переезде автодороги ст. Обская — Бованенково водитель КАМАЗа совершил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. Водитель доставлен в больницу», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале.

Причины происшествия выясняются. В управлении ГИБДД по ЯНАО просят водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Происшествие на железнодорожном переезде
Происшествие на железнодорожном переезде
Фото:

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В ЯНАО на железнодорожном переезде Обская — Бованенково водитель КАМАЗ не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает Госавтоинспекция ЯНАО. «На железнодорожном переезде автодороги ст. Обская — Бованенково водитель КАМАЗа совершил съезд с дороги с дальнейшим опрокидыванием. Водитель доставлен в больницу», — сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции в официальном telegram-канале. Причины происшествия выясняются. В управлении ГИБДД по ЯНАО просят водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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