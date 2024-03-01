Глава УМВД ХМАО перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута

01 марта 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Приказ о назначении начальника УМВД Сургута пописан в конце февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань успел назначить начальника полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Начальником стал бывший глава центра по борьбе с экстремизмом Виталий Провоторов, временно исполняющий обязанности главы сургутской управы. Изначально планировалось, что когда окружной главк подберет подходящую кандидатуру, силовик вернется в отдел. Однако он показал себя хорошо и сумел за короткое время построить доверительные отношения с подчиненными, и Провоторова в итоге утвердили», — сообщил собеседник. Источник сообщил, что приказ о назначении подписал экс-глава югорской полиции Сатретдинов в последние дни февраля. За уточнением информации журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту, там подтвердили информацию о назначении Провоторова, но дату приказа не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта.

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань успел назначить начальника полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Начальником стал бывший глава центра по борьбе с экстремизмом Виталий Провоторов, временно исполняющий обязанности главы сургутской управы. Изначально планировалось, что когда окружной главк подберет подходящую кандидатуру, силовик вернется в отдел. Однако он показал себя хорошо и сумел за короткое время построить доверительные отношения с подчиненными, и Провоторова в итоге утвердили», — сообщил собеседник. Источник сообщил, что приказ о назначении подписал экс-глава югорской полиции Сатретдинов в последние дни февраля. За уточнением информации журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту, там подтвердили информацию о назначении Провоторова, но дату приказа не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта.