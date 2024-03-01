Глава УМВД ХМАО перед переводом в Казань назначил начальника полиции Сургута

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Заседание городской думы. Курган, полковник, полиция
Приказ о назначении начальника УМВД Сургута пописан в конце февраля Фото:

Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань успел назначить начальника полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа.

«Начальником стал бывший глава центра по борьбе с экстремизмом Виталий Провоторов, временно исполняющий обязанности главы сургутской управы. Изначально планировалось, что когда окружной главк подберет подходящую кандидатуру, силовик вернется в отдел. Однако он показал себя хорошо и сумел за короткое время построить доверительные отношения с подчиненными, и Провоторова в итоге утвердили», — сообщил собеседник.

Источник сообщил, что приказ о назначении подписал экс-глава югорской полиции Сатретдинов в последние дни февраля. За уточнением информации журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту, там подтвердили информацию о назначении Провоторова, но дату приказа не уточнили.

Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта.

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Глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов перед переводом в Казань успел назначить начальника полиции Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа. «Начальником стал бывший глава центра по борьбе с экстремизмом Виталий Провоторов, временно исполняющий обязанности главы сургутской управы. Изначально планировалось, что когда окружной главк подберет подходящую кандидатуру, силовик вернется в отдел. Однако он показал себя хорошо и сумел за короткое время построить доверительные отношения с подчиненными, и Провоторова в итоге утвердили», — сообщил собеседник. Источник сообщил, что приказ о назначении подписал экс-глава югорской полиции Сатретдинов в последние дни февраля. За уточнением информации журналист агентства обратился в управление МВД по Сургуту, там подтвердили информацию о назначении Провоторова, но дату приказа не уточнили. Ранее URA.RU сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе главы УМВД по ХМАО Сатретдинова в Казань. Он станет начальником республиканской полиции и получит звание генерал-лейтенанта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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