Лавров указал на тайный мотив США возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности

Лавров: США хотят вернуть диалог по стратегической стабильности ради инспекций
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и глава президентского совета Ливиии Мухаммед аль-Менфи во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров приехал в Турцию на Анталийский дипломатический форум Фото:

США хотят посещать российские стратегические объекты, поэтому предлагают возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил предложение Вашингтона.

В преамбуле договора написано, что он заключен на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и многих других положительных аспектах. А американцы предлагают договариваться по вопросам стратегической стабильности, чтобы возобновить посещения наших стратегических объектов. Это предусмотрено в договоре. Они утверждают, что преамбула не имеет юридической силы. Как это может не иметь силы? Без нее не было бы всего остального», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Также Вашингтон заинтересован в аналогичных переговорах с Китаем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США хотят посещать российские стратегические объекты, поэтому предлагают возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил предложение Вашингтона. В преамбуле договора написано, что он заключен на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и многих других положительных аспектах. А американцы предлагают договариваться по вопросам стратегической стабильности, чтобы возобновить посещения наших стратегических объектов. Это предусмотрено в договоре. Они утверждают, что преамбула не имеет юридической силы. Как это может не иметь силы? Без нее не было бы всего остального», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Также Вашингтон заинтересован в аналогичных переговорах с Китаем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...