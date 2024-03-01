Лавров указал на тайный мотив США возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности

Лавров: США хотят вернуть диалог по стратегической стабильности ради инспекций

01 марта 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров приехал в Турцию на Анталийский дипломатический форум Фото: Владимир Андреев © URA.RU США хотят посещать российские стратегические объекты, поэтому предлагают возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил предложение Вашингтона. В преамбуле договора написано, что он заключен на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и многих других положительных аспектах. А американцы предлагают договариваться по вопросам стратегической стабильности, чтобы возобновить посещения наших стратегических объектов. Это предусмотрено в договоре. Они утверждают, что преамбула не имеет юридической силы. Как это может не иметь силы? Без нее не было бы всего остального», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Также Вашингтон заинтересован в аналогичных переговорах с Китаем.

США хотят посещать российские стратегические объекты, поэтому предлагают возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил предложение Вашингтона. В преамбуле договора написано, что он заключен на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и многих других положительных аспектах. А американцы предлагают договариваться по вопросам стратегической стабильности, чтобы возобновить посещения наших стратегических объектов. Это предусмотрено в договоре. Они утверждают, что преамбула не имеет юридической силы. Как это может не иметь силы? Без нее не было бы всего остального», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Также Вашингтон заинтересован в аналогичных переговорах с Китаем.