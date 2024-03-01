Лавров указал на тайный мотив США возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности

США хотят посещать российские стратегические объекты, поэтому предлагают возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил предложение Вашингтона.
В преамбуле договора написано, что он заключен на принципах равноправия, доверия, взаимного уважения и многих других положительных аспектах. А американцы предлагают договариваться по вопросам стратегической стабильности, чтобы возобновить посещения наших стратегических объектов. Это предусмотрено в договоре. Они утверждают, что преамбула не имеет юридической силы. Как это может не иметь силы? Без нее не было бы всего остального», — сказал Лавров на Анталийском дипломатическом форуме. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».
Ранее глава Стратегического командования Вооруженных сил США Генерал ВВС Энтони Коттон выразил желание возобновить переговорный процесс с Россией относительно контроля над вооружениями. Также Вашингтон заинтересован в аналогичных переговорах с Китаем.
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