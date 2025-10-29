Захарова: Россия готова обучать другие страны ИИ
Захарова заявила, что Россия готова делиться своими наработками в ИИ с другими странами
В отличие от Запада, Россия готова делиться опытом в сфере искусственного интеллекта с другими странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума «Диалог о фейках 3.0».
«К сожалению, не каждое государство сегодня, в том числе и финансово, может претендовать на цифровой суверенитет. В отличие от Запада, мы готовы делиться нашими разработками и наработками, мы готовы принимать к сотрудничеству, к партнерству другие страны и делать это на взаимоуважительной основе, разрабатывая международно-правовые нормы регулирования и делясь непосредственно конкретными практиками в освоении технологий», — сказала Мария Захарова.
По ее словам, практиками в сфере ИИ нужно делаться не в закрытых сообществах, а делать это на уже имеющихся международных площадках. В пример Захарова привела ООН. Или, как предположила дипломат, можно создать новые и открытые к диалогам во всем мире структуры и форумы.
Ранее, на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября 2025 года, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия достигла заметных успехов в развитии искусственного интеллекта и может гордиться своими наработками. Он также говорил о необходимости выработки универсальных правил взаимодействия государств в этой сфере на основе взаимного уважения.
