Захарова: Россия готова обучать другие страны ИИ

В отличие от Запада, Россия готова делиться опытом в сфере искусственного интеллекта с другими странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях форума «Диалог о фейках 3.0».

«К сожалению, не каждое государство сегодня, в том числе и финансово, может претендовать на цифровой суверенитет. В отличие от Запада, мы готовы делиться нашими разработками и наработками, мы готовы принимать к сотрудничеству, к партнерству другие страны и делать это на взаимоуважительной основе, разрабатывая международно-правовые нормы регулирования и делясь непосредственно конкретными практиками в освоении технологий», — сказала Мария Захарова.





По ее словам, практиками в сфере ИИ нужно делаться не в закрытых сообществах, а делать это на уже имеющихся международных площадках. В пример Захарова привела ООН. Или, как предположила дипломат, можно создать новые и открытые к диалогам во всем мире структуры и форумы.

