Глава Минцифры Шадаев оценил уникальные IT-проекты в ХМАО

Югорский НИИ информационных технологий (ЮНИИТ) представил новую цифровую модель, которая поможет спрогнозировать уровень рождаемости в ХМАО. Глава Минцифры Максут Шадаев во время визита в Ханты-Мансийск назвал ее уникальной и уточнил, что благодаря разработке можно будет просчитать степень эффективности мер соцподдержки, сообщает правительство округа.
«В рамках встречи [руководитель ЮНИИТ] Андрей Мельников рассказал о проекте по прогнозированию рождаемости в регионе. По его словам, институт может выстроить факторную модель, которая позволит показать развитие рождаемости в регионе до 2030 года. Шадаев отметил, что подобная модель еще нигде не рассматривалась и благодаря таким возможностям можно просчитать степень эффективности мер поддержки», — указано на официальном сайте ведомства.
Еще один проект, «Лесной контроль Югры», представляет собой нейросеть, которая обрабатывает снимки из космоса для выявления незаконной вырубки леса. «После этого в автоматическом режиме проводится проверка документов и выявление незаконных лесных рубок. Полученные данные направляются в Природнадзор Югры», — рассказал руководитель центра космических услуг Глеб Кочергин.
Ранее URA.RU писало, что Шадаев заявил о готовности вживить нейрочип в мозг. Его вдохновил на это вопрос студентки ЮГУ об успехах аналогичного эксперимента Илона Маска.
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