Глава Минцифры Шадаев оценил уникальные IT-проекты в ХМАО

Шадаев отметил цифровую модель прогноза рождаемости в ХМАО

01 марта 2024 в 19:59 Размер текста - 17 +

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев назвал разработки ЮНИИТ уникальными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Югорский НИИ информационных технологий (ЮНИИТ) представил новую цифровую модель, которая поможет спрогнозировать уровень рождаемости в ХМАО. Глава Минцифры Максут Шадаев во время визита в Ханты-Мансийск назвал ее уникальной и уточнил, что благодаря разработке можно будет просчитать степень эффективности мер соцподдержки, сообщает правительство округа. «В рамках встречи [руководитель ЮНИИТ] Андрей Мельников рассказал о проекте по прогнозированию рождаемости в регионе. По его словам, институт может выстроить факторную модель, которая позволит показать развитие рождаемости в регионе до 2030 года. Шадаев отметил, что подобная модель еще нигде не рассматривалась и благодаря таким возможностям можно просчитать степень эффективности мер поддержки», — указано на официальном сайте ведомства. Еще один проект, «Лесной контроль Югры», представляет собой нейросеть, которая обрабатывает снимки из космоса для выявления незаконной вырубки леса. «После этого в автоматическом режиме проводится проверка документов и выявление незаконных лесных рубок. Полученные данные направляются в Природнадзор Югры», — рассказал руководитель центра космических услуг Глеб Кочергин. Ранее URA.RU писало, что Шадаев заявил о готовности вживить нейрочип в мозг. Его вдохновил на это вопрос студентки ЮГУ об успехах аналогичного эксперимента Илона Маска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорский НИИ информационных технологий (ЮНИИТ) представил новую цифровую модель, которая поможет спрогнозировать уровень рождаемости в ХМАО. Глава Минцифры Максут Шадаев во время визита в Ханты-Мансийск назвал ее уникальной и уточнил, что благодаря разработке можно будет просчитать степень эффективности мер соцподдержки, сообщает правительство округа. «В рамках встречи [руководитель ЮНИИТ] Андрей Мельников рассказал о проекте по прогнозированию рождаемости в регионе. По его словам, институт может выстроить факторную модель, которая позволит показать развитие рождаемости в регионе до 2030 года. Шадаев отметил, что подобная модель еще нигде не рассматривалась и благодаря таким возможностям можно просчитать степень эффективности мер поддержки», — указано на официальном сайте ведомства. Еще один проект, «Лесной контроль Югры», представляет собой нейросеть, которая обрабатывает снимки из космоса для выявления незаконной вырубки леса. «После этого в автоматическом режиме проводится проверка документов и выявление незаконных лесных рубок. Полученные данные направляются в Природнадзор Югры», — рассказал руководитель центра космических услуг Глеб Кочергин. Ранее URA.RU писало, что Шадаев заявил о готовности вживить нейрочип в мозг. Его вдохновил на это вопрос студентки ЮГУ об успехах аналогичного эксперимента Илона Маска.