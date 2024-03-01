Глава Минцифры Шадаев оценил уникальные IT-проекты в ХМАО

Шадаев отметил цифровую модель прогноза рождаемости в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Максуд Шадаев на Мастерской Новых медиа. Москва, шадаев максут
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев назвал разработки ЮНИИТ уникальными Фото:

Югорский НИИ информационных технологий (ЮНИИТ) представил новую цифровую модель, которая поможет спрогнозировать уровень рождаемости в ХМАО. Глава Минцифры Максут Шадаев во время визита в Ханты-Мансийск назвал ее уникальной и уточнил, что благодаря разработке можно будет просчитать степень эффективности мер соцподдержки, сообщает правительство округа.

«В рамках встречи [руководитель ЮНИИТ] Андрей Мельников рассказал о проекте по прогнозированию рождаемости в регионе. По его словам, институт может выстроить факторную модель, которая позволит показать развитие рождаемости в регионе до 2030 года. Шадаев отметил, что подобная модель еще нигде не рассматривалась и благодаря таким возможностям можно просчитать степень эффективности мер поддержки», — указано на официальном сайте ведомства.

Еще один проект, «Лесной контроль Югры», представляет собой нейросеть, которая обрабатывает снимки из космоса для выявления незаконной вырубки леса. «После этого в автоматическом режиме проводится проверка документов и выявление незаконных лесных рубок. Полученные данные направляются в Природнадзор Югры», — рассказал руководитель центра космических услуг Глеб Кочергин.

Ранее URA.RU писало, что Шадаев заявил о готовности вживить нейрочип в мозг. Его вдохновил на это вопрос студентки ЮГУ об успехах аналогичного эксперимента Илона Маска.

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Югорский НИИ информационных технологий (ЮНИИТ) представил новую цифровую модель, которая поможет спрогнозировать уровень рождаемости в ХМАО. Глава Минцифры Максут Шадаев во время визита в Ханты-Мансийск назвал ее уникальной и уточнил, что благодаря разработке можно будет просчитать степень эффективности мер соцподдержки, сообщает правительство округа. «В рамках встречи [руководитель ЮНИИТ] Андрей Мельников рассказал о проекте по прогнозированию рождаемости в регионе. По его словам, институт может выстроить факторную модель, которая позволит показать развитие рождаемости в регионе до 2030 года. Шадаев отметил, что подобная модель еще нигде не рассматривалась и благодаря таким возможностям можно просчитать степень эффективности мер поддержки», — указано на официальном сайте ведомства. Еще один проект, «Лесной контроль Югры», представляет собой нейросеть, которая обрабатывает снимки из космоса для выявления незаконной вырубки леса. «После этого в автоматическом режиме проводится проверка документов и выявление незаконных лесных рубок. Полученные данные направляются в Природнадзор Югры», — рассказал руководитель центра космических услуг Глеб Кочергин. Ранее URA.RU писало, что Шадаев заявил о готовности вживить нейрочип в мозг. Его вдохновил на это вопрос студентки ЮГУ об успехах аналогичного эксперимента Илона Маска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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