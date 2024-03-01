Глава Минцифры РФ Максут Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить в мозг нейрочип. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи министра в Югорском государственном университете.
«Если бы это не было связано с моей смертью… То, конечно, попробовал бы», — пошутил министр.
Вопрос задала студентка ЮГУ, приведя в пример успешный опыт американского предпринимателя Илона Маска. Вживленный в мозг нейрочип позволяет человеку управлять компьютерной мышью силой усилием мысли.
Шадаев раскрыл перспективы IT-отрасли, уточнив, что со временем будет требоваться все меньше разработчиков ПО, а спрос на специалистов по робототехнике и космосу будет расти. Уже в недалеком будущем, по мнению министра, искин станет нормой жизни.
Ранее URA.RU сообщало о приезде Шадаева в ХМАО. Он высоко оценил центр набора контрактников и разработки ученых и студентов ЮГУ.
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