Глава Минцифры Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить себе нейрочип. Видео

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев готов к экспериментам с ИИ
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев готов к экспериментам с ИИ Фото:

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить в мозг нейрочип. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи министра в Югорском государственном университете.

«Если бы это не было связано с моей смертью… То, конечно, попробовал бы», — пошутил министр.

Вопрос задала студентка ЮГУ, приведя в пример успешный опыт американского предпринимателя Илона Маска. Вживленный в мозг нейрочип позволяет человеку управлять компьютерной мышью силой усилием мысли.

Шадаев раскрыл перспективы IT-отрасли, уточнив, что со временем будет требоваться все меньше разработчиков ПО, а спрос на специалистов по робототехнике и космосу будет расти. Уже в недалеком будущем, по мнению министра, искин станет нормой жизни.

Ранее URA.RU сообщало о приезде Шадаева в ХМАО. Он высоко оценил центр набора контрактников и разработки ученых и студентов ЮГУ.

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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить в мозг нейрочип. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи министра в Югорском государственном университете. «Если бы это не было связано с моей смертью… То, конечно, попробовал бы», — пошутил министр. Вопрос задала студентка ЮГУ, приведя в пример успешный опыт американского предпринимателя Илона Маска. Вживленный в мозг нейрочип позволяет человеку управлять компьютерной мышью силой усилием мысли. Шадаев раскрыл перспективы IT-отрасли, уточнив, что со временем будет требоваться все меньше разработчиков ПО, а спрос на специалистов по робототехнике и космосу будет расти. Уже в недалеком будущем, по мнению министра, искин станет нормой жизни. Ранее URA.RU сообщало о приезде Шадаева в ХМАО. Он высоко оценил центр набора контрактников и разработки ученых и студентов ЮГУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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