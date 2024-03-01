Глава Минцифры Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить себе нейрочип. Видео

01 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев готов к экспериментам с ИИ Фото: Елена Антипина @ URA.RU Глава Минцифры РФ Максут Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить в мозг нейрочип. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи министра в Югорском государственном университете. «Если бы это не было связано с моей смертью… То, конечно, попробовал бы», — пошутил министр. Вопрос задала студентка ЮГУ, приведя в пример успешный опыт американского предпринимателя Илона Маска. Вживленный в мозг нейрочип позволяет человеку управлять компьютерной мышью силой усилием мысли. Шадаев раскрыл перспективы IT-отрасли, уточнив, что со временем будет требоваться все меньше разработчиков ПО, а спрос на специалистов по робототехнике и космосу будет расти. Уже в недалеком будущем, по мнению министра, искин станет нормой жизни. Ранее URA.RU сообщало о приезде Шадаева в ХМАО. Он высоко оценил центр набора контрактников и разработки ученых и студентов ЮГУ.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев признался студентам ХМАО, что готов вживить в мозг нейрочип. Об этом сообщает журналист URA.RU со встречи министра в Югорском государственном университете. «Если бы это не было связано с моей смертью… То, конечно, попробовал бы», — пошутил министр. Вопрос задала студентка ЮГУ, приведя в пример успешный опыт американского предпринимателя Илона Маска. Вживленный в мозг нейрочип позволяет человеку управлять компьютерной мышью силой усилием мысли. Шадаев раскрыл перспективы IT-отрасли, уточнив, что со временем будет требоваться все меньше разработчиков ПО, а спрос на специалистов по робототехнике и космосу будет расти. Уже в недалеком будущем, по мнению министра, искин станет нормой жизни. Ранее URA.RU сообщало о приезде Шадаева в ХМАО. Он высоко оценил центр набора контрактников и разработки ученых и студентов ЮГУ.