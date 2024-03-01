В Тюмени загорелся автобус

01 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

При тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС. В салоне находился только водитель. «Сообщение поступило в восьмом часу вечера. Произошло возгорание в моторном отсеке автобуса „ПАЗ“ на улице Пражская», — говорится в сообщении. В салоне не было пассажиров. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и восемь огнеборцев.

В Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС. В салоне находился только водитель. «Сообщение поступило в восьмом часу вечера. Произошло возгорание в моторном отсеке автобуса „ПАЗ“ на улице Пражская», — говорится в сообщении. В салоне не было пассажиров. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и восемь огнеборцев.