В Тюмени загорелся автобус

При тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев
В Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС. В салоне находился только водитель.
«Сообщение поступило в восьмом часу вечера. Произошло возгорание в моторном отсеке автобуса „ПАЗ“ на улице Пражская», — говорится в сообщении.
В салоне не было пассажиров. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и восемь огнеборцев.
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