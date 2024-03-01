В Тюмени загорелся автобус

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, рукав, пожарный гидрант, шланг
При тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев Фото:

В Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС. В салоне находился только водитель.

«Сообщение поступило в восьмом часу вечера. Произошло возгорание в моторном отсеке автобуса „ПАЗ“ на улице Пражская», — говорится в сообщении.

В салоне не было пассажиров. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и восемь огнеборцев.

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В Тюмени загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили в региональном МЧС. В салоне находился только водитель. «Сообщение поступило в восьмом часу вечера. Произошло возгорание в моторном отсеке автобуса „ПАЗ“ на улице Пражская», — говорится в сообщении. В салоне не было пассажиров. В тушении пожара было задействовано две единицы техники и восемь огнеборцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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