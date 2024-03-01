Политологи: итоги послания Путина определят политику страны на первую половину 21 века

Итоги послания Путина определят политику страны на первую половину 21 века

02 марта 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

В Москве прошел круглый стол, посвященный посланию президента к Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Итоги послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию определят политику и экономику страны на первую половину 21 века. К такому мнению пришли эксперты в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Для этого предстоит дождаться майских указов. «Президентом была озвучена формула российского экономического чуда. Несмотря на то, что все обозначенные планы должны быть реализованы до 2030 года, их результаты определят жизнь в России, политику, экономику на всю первую половину 21 века. Осмысление того, что было сказано, крайне важно. Нам надо дождаться новых майских указов, чтобы понять, каким именно образом это будет переведено из послания в уже режим работы системы государственного управления, какие будут обозначены сроки, кто ответственные, какие промежуточные индикаторы», — подчеркнул председатель правления ФоРГО Константин Костин. С этим мнением согласился и генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. По его словам, первая половина 21 века запомнится в жизни России как период становления страны в рамках нового политического и экономического курса. Старовойтов поясняет, что президент определился с тем, какой должна стать Россия к 2030 году и этим видением он поделился в ходе обращения. Поэтому, утверждает эксперт, послание 29 февраля 2024 года — революционное. «Прослеживается следующая закономерность: в 2012 году президент анонсирует майские указы, в 2018 году — стартуют нацпроекты, а в 2024 году все это превращается в комплексную программу развития России до 2030 года. Если рассмотреть их как реализацию единой „дорожной карты“, то она вполне логична — мы шаг за шагом пришли к тому, что в стране появилось представление о том, куда мы идем, как мы развиваемся», — пояснил эксперт. Тон послания президента был позитивным относительно предыдущих, отмечает Старовойтов. По его словам, глава государства разработал документ «более настроенный» на прогрессивные, полезные и позитивные изменения в ближайшие годы. В свою очередь, Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркивает, что послание соответствует всем основным ожиданиям и настроениям ключевых аудиторий. «Президент здесь фиксирует набор сигналов, которые отражают то, что сейчас актуально, что кажется людям важным», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Итоги послания президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию определят политику и экономику страны на первую половину 21 века. К такому мнению пришли эксперты в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны», организованного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Для этого предстоит дождаться майских указов. «Президентом была озвучена формула российского экономического чуда. Несмотря на то, что все обозначенные планы должны быть реализованы до 2030 года, их результаты определят жизнь в России, политику, экономику на всю первую половину 21 века. Осмысление того, что было сказано, крайне важно. Нам надо дождаться новых майских указов, чтобы понять, каким именно образом это будет переведено из послания в уже режим работы системы государственного управления, какие будут обозначены сроки, кто ответственные, какие промежуточные индикаторы», — подчеркнул председатель правления ФоРГО Константин Костин. С этим мнением согласился и генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов. По его словам, первая половина 21 века запомнится в жизни России как период становления страны в рамках нового политического и экономического курса. Старовойтов поясняет, что президент определился с тем, какой должна стать Россия к 2030 году и этим видением он поделился в ходе обращения. Поэтому, утверждает эксперт, послание 29 февраля 2024 года — революционное. «Прослеживается следующая закономерность: в 2012 году президент анонсирует майские указы, в 2018 году — стартуют нацпроекты, а в 2024 году все это превращается в комплексную программу развития России до 2030 года. Если рассмотреть их как реализацию единой „дорожной карты“, то она вполне логична — мы шаг за шагом пришли к тому, что в стране появилось представление о том, куда мы идем, как мы развиваемся», — пояснил эксперт. Тон послания президента был позитивным относительно предыдущих, отмечает Старовойтов. По его словам, глава государства разработал документ «более настроенный» на прогрессивные, полезные и позитивные изменения в ближайшие годы. В свою очередь, Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркивает, что послание соответствует всем основным ожиданиям и настроениям ключевых аудиторий. «Президент здесь фиксирует набор сигналов, которые отражают то, что сейчас актуально, что кажется людям важным», — резюмировал он.