На улице Салехарда ограничат движение из-за реконструкции моста

Летом в Салехарде планируется реконструкция моста
В Салехарде с 2 по 6 марта для транспортных средств будет организовано реверсивное движение на улице Чапаева. Ограничения связаны с проведением работ для дальнейшей реконструкции моста, сообщили в мэрии города.
«С 2 по 6 марта по улице Чапаева в сторону кольцевой развязки по улице Обская будут организованы работы по проведению изысканий для дальнейшей реконструкции мостового сооружения. … Будет организовано реверсивное движение для автотранспорта на данном участке», — написано в telegram-канале ведомства.
Реконструкция моста будет произведена летом. В мэрии жителей города просят внимательнее отнестись к планированию маршрута.
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