На улице Салехарда ограничат движение из-за реконструкции моста

01 марта 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

Летом в Салехарде планируется реконструкция моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде с 2 по 6 марта для транспортных средств будет организовано реверсивное движение на улице Чапаева. Ограничения связаны с проведением работ для дальнейшей реконструкции моста, сообщили в мэрии города. «С 2 по 6 марта по улице Чапаева в сторону кольцевой развязки по улице Обская будут организованы работы по проведению изысканий для дальнейшей реконструкции мостового сооружения. … Будет организовано реверсивное движение для автотранспорта на данном участке», — написано в telegram-канале ведомства. Реконструкция моста будет произведена летом. В мэрии жителей города просят внимательнее отнестись к планированию маршрута.

В Салехарде с 2 по 6 марта для транспортных средств будет организовано реверсивное движение на улице Чапаева. Ограничения связаны с проведением работ для дальнейшей реконструкции моста, сообщили в мэрии города. «С 2 по 6 марта по улице Чапаева в сторону кольцевой развязки по улице Обская будут организованы работы по проведению изысканий для дальнейшей реконструкции мостового сооружения. … Будет организовано реверсивное движение для автотранспорта на данном участке», — написано в telegram-канале ведомства. Реконструкция моста будет произведена летом. В мэрии жителей города просят внимательнее отнестись к планированию маршрута.