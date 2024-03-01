На улице Салехарда ограничат движение из-за реконструкции моста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт моста на проспекте Голикова. Курган, мост, ремонт моста, проспект голикова
Летом в Салехарде планируется реконструкция моста Фото:

В Салехарде с 2 по 6 марта для транспортных средств будет организовано реверсивное движение на улице Чапаева. Ограничения связаны с проведением работ для дальнейшей реконструкции моста, сообщили в мэрии города.

«С 2 по 6 марта по улице Чапаева в сторону кольцевой развязки по улице Обская будут организованы работы по проведению изысканий для дальнейшей реконструкции мостового сооружения. … Будет организовано реверсивное движение для автотранспорта на данном участке», — написано в telegram-канале ведомства.

Реконструкция моста будет произведена летом. В мэрии жителей города просят внимательнее отнестись к планированию маршрута.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде с 2 по 6 марта для транспортных средств будет организовано реверсивное движение на улице Чапаева. Ограничения связаны с проведением работ для дальнейшей реконструкции моста, сообщили в мэрии города. «С 2 по 6 марта по улице Чапаева в сторону кольцевой развязки по улице Обская будут организованы работы по проведению изысканий для дальнейшей реконструкции мостового сооружения. … Будет организовано реверсивное движение для автотранспорта на данном участке», — написано в telegram-канале ведомства. Реконструкция моста будет произведена летом. В мэрии жителей города просят внимательнее отнестись к планированию маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...