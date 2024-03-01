Пермяки увеличили потребление всех видов алкоголя

В Прикамье жители стали пить больше алкоголя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Пермского края стали больше пить пива, вина и крепкого алкоголя в расчете на душу населения. Об этом говорят данные исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«В 2023 году на одного пермяка пришлось 8,3 литра крепкого алкоголя, 5,5 литров винодельческой продукции и 64,7 литров пивоваренной продукции. В сравнении с 2022 годом потребление крепкого алкоголя выросло на 3,2%, вина — на 4,4%, пива — на 4,9%», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на исследование.

Согласно данным исследования, объем продажи алкоголя в Пермском крае превышает средние показатели по России, а также по Приволжскому федеральному округу (ПФО). При этом, статистика потребления алкоголя не учитывает теневой рынок спиртного.

Ранее в Пермском крае вырос спрос на сигареты и алкоголь. По данным аналитиков, регион потерял два пункта в рейтинге РФ по отсутствию у населения вредных привычек.