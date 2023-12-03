Пермяки стали больше пить и курить

В Пермском крае вырос спрос на сигареты и алкоголь. По данным аналитиков, регион потерял два пункта в рейтинге РФ по отсутствию у населения вредных привычек. Расчет производился на основе данных 2022 и 2021 годов.
«Пермский край — 64-е место из 85-и регионов России. Рейтинговый балл — 45,7, в 2021 году он был равен 42,2. Ранее Прикамье находилось на 63-й позиции», — указано в исследовании РИА Новости.
В расчетах были учтены данные о продажах алкогольной продукции и табачных изделий на территории Пермского края, смертность, связанная с вредными привычками. А также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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