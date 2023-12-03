03 декабря 2023
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Пермяки стали больше пить и курить

© Служба новостей «URA.RU»
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Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, курение, социальная реклама, вредные привычки, ампутация, сто рублей, деньги
Жители Прикамья не спешат отказываться от вредных привычек Фото:

В Пермском крае вырос спрос на сигареты и алкоголь. По данным аналитиков, регион потерял два пункта в рейтинге РФ по отсутствию у населения вредных привычек. Расчет производился на основе данных 2022 и 2021 годов.

«Пермский край — 64-е место из 85-и регионов России. Рейтинговый балл — 45,7, в 2021 году он был равен 42,2. Ранее Прикамье находилось на 63-й позиции», — указано в исследовании РИА Новости.

В расчетах были учтены данные о продажах алкогольной продукции и табачных изделий на территории Пермского края, смертность, связанная с вредными привычками. А также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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В Пермском крае вырос спрос на сигареты и алкоголь. По данным аналитиков, регион потерял два пункта в рейтинге РФ по отсутствию у населения вредных привычек. Расчет производился на основе данных 2022 и 2021 годов. «Пермский край — 64-е место из 85-и регионов России. Рейтинговый балл — 45,7, в 2021 году он был равен 42,2. Ранее Прикамье находилось на 63-й позиции», — указано в исследовании РИА Новости. В расчетах были учтены данные о продажах алкогольной продукции и табачных изделий на территории Пермского края, смертность, связанная с вредными привычками. А также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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