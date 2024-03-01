В ГУМ открылась выставка, посвященная ЯНАО

На выставке в ГУМ можно увидеть точную копию ямальского мамонтенка Любы
В главном универмаге Москвы (ГУМ) открылась выставка «Ямал. Гармония Арктики». Она будет работать до конца марта, сообщает «Ямал Медиа».
«В центре Москвы открылась выставка о Ямале. … Посетители ГУМ на шести площадках выставки в течение месяца смогут узнать больше об истории коренных народов Севера. … Выставка в ГУМ будет работать до конца марта», — говорится в материале.
Ямало-Ненецкий автономный округ — третий регион, который позвали представлять свою культуру в ГУМ. На его стендах можно увидеть точную копию мамонтенка Любы, национальные костюмы, а также попробовать продукты ямальских производителей.
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