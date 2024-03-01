01 марта 2024

В ГУМ открылась выставка, посвященная ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставки регионов на Олимпиаде. Сочи, мамонтенок люба
На выставке в ГУМ можно увидеть точную копию ямальского мамонтенка Любы Фото:

В главном универмаге Москвы (ГУМ) открылась выставка «Ямал. Гармония Арктики». Она будет работать до конца марта, сообщает «Ямал Медиа».

«В центре Москвы открылась выставка о Ямале. Посетители ГУМ на шести площадках выставки в течение месяца смогут узнать больше об истории коренных народов Севера. … Выставка в ГУМ будет работать до конца марта», — говорится в материале.

Ямало-Ненецкий автономный округ — третий регион, который позвали представлять свою культуру в ГУМ. На его стендах можно увидеть точную копию мамонтенка Любы, национальные костюмы, а также попробовать продукты ямальских производителей.

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В главном универмаге Москвы (ГУМ) открылась выставка «Ямал. Гармония Арктики». Она будет работать до конца марта, сообщает «Ямал Медиа». «В центре Москвы открылась выставка о Ямале. … Посетители ГУМ на шести площадках выставки в течение месяца смогут узнать больше об истории коренных народов Севера. … Выставка в ГУМ будет работать до конца марта», — говорится в материале. Ямало-Ненецкий автономный округ — третий регион, который позвали представлять свою культуру в ГУМ. На его стендах можно увидеть точную копию мамонтенка Любы, национальные костюмы, а также попробовать продукты ямальских производителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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