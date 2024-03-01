01 марта 2024

В Перми разваливается дом, который построили в 2017 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийное жилье по ул. Дзержинского. Курган, аварийный дом, трещина в стене, аварийное жилье, дыра в стене, ул дзержинского
В Новых Лядах могут признать аварийным новый дом Фото:

В пермском микрорайоне Новые Ляды начал разрушаться многоквартирный дом, который был построен семь лет назад. Об этом рассказал один из жильцов.

«Трехэтажный дом на улице Крылова, 55 в Новых Лядах построили в 2017 году. Однако здание уже начало разрушаться и его могут признать аварийным», — передает слова жильца портал «В курсе.ру». Уточняется, что собеседник получил квартиру в доме как сирота.

По словам жильца дома, в квартире имеется плесень, на стенах трещины, из-за поломок котельной часто отключают воду. По информации представителей мэрии, 19 февраля в межведомственную комиссию было направлено заявление о рассмотрении вопроса об аварийности дома. Они добавили, что заседание запланировано на 6 марта.

Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в мэрию Перми и в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее в городе Нытва Пермского края новый многоквартирный дом, построенный для сирот за бюджетные деньги, начал разваливаться. Дому было всего три года.

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В пермском микрорайоне Новые Ляды начал разрушаться многоквартирный дом, который был построен семь лет назад. Об этом рассказал один из жильцов. «Трехэтажный дом на улице Крылова, 55 в Новых Лядах построили в 2017 году. Однако здание уже начало разрушаться и его могут признать аварийным», — передает слова жильца портал «В курсе.ру». Уточняется, что собеседник получил квартиру в доме как сирота. По словам жильца дома, в квартире имеется плесень, на стенах трещины, из-за поломок котельной часто отключают воду. По информации представителей мэрии, 19 февраля в межведомственную комиссию было направлено заявление о рассмотрении вопроса об аварийности дома. Они добавили, что заседание запланировано на 6 марта. Корреспондент URA.RU направил редакционные запросы в мэрию Перми и в управляющую компанию по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее в городе Нытва Пермского края новый многоквартирный дом, построенный для сирот за бюджетные деньги, начал разваливаться. Дому было всего три года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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