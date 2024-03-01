Челябинский минстрой входит в банкротство фирмы арестованного депутата Иванова

Фирма Олега Иванова задолжала деньги областному минстрою Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Министерство строительства Челябинской области заявило ходатайство о включении в число кредиторов фирмы «Альфастрой», признанной банкротом, собственником которой является депутат гордумы Челябинска Олег Иванов. Сообщение об этом появилось 1 марта в картотеке дел арбитражного суда региона. Сам Иванов находится в СИЗО по обвинению в подделке документов и уходе от налогов.

«Заявление об установлении размера требований кредиторов», — указано в картотеке. Истцом указан челябинский минстрой. Подано четыре ходатайства. Заявления пока не приняты к производству.

Общая сумма долгов «Альфастроя» перед министерством превышает 170 млн рублей. Эти деньги минстрой пытается взыскать за неисполненные по контрактам работы. Несколько судов выиграно, но «Альфастрой» по долгам не рассчитался.

ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. Сначала Иванов был под домашним арестом, а после нарушения его условий депутата отправили в СИЗО. Под домашним арестом находится и супруга Иванова, экс-депутат ЗСО Татьяна Завгородняя.

Уже из СИЗО Иванов подал ходатайство о своем банкротстве. Но его обанкротили не по личному заявлению, а по иску налоговиков — за долги в 825,6 млн рублей. Также по требованию ФНС признана финансово несостоятельной его фирма «Альфастрой». Подано ходатайство о банкротстве еще одной компании депутата — фирмы «Альфарегионпроект». Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.