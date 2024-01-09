Налоговики банкротят вторую фирму челябинского депутата, сидящего в СИЗО

Процесс банкротства фирм Олега Иванова продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Налоговики подали иск о банкротство фирмы «Альфарегионпроект» (ООО «АРП») депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, который находится в СИЗО. Ходатайство появилось в базе данных арбитражного суда региона.

«Уполномоченный орган в лице Межрайонной инспекции ФНС № 32 по Челябинской области обратился в суд с заявлением, в котором просит признать ООО „АРП“ несостоятельным (банкротом)», — говорится в заявлении. Ходатайство принято к производству. Заседание состоится 31 января.

Долг «АРП» перед налоговиками составляет 1 млн 158 тысяч рублей. Сама компания была создана в феврале 2015 года. Согласно сервису СБИС, фирма не приносит доходов с 2016 года, а ее финансовый баланс является отрицательным.

ФСБ задержала Иванова в декабре 2022 года. Депутат обвиняется в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве сторонней компании. Сначала Иванова отправили под домашний арест, но после нарушения правил депутата поместили в СИЗО. Уже находясь под стражей, Иванов подал иск о своем банкротстве. Однако обанкротили депутата не по его ходатайству, а по иску налоговой — за долги в 825,6 млн рублей. Также по требованию налоговиков признана финансово несостоятельной его фирма «Альфастрой».

Под домашним арестом находится и супруга Иванова, экс-депутат ЗСО Татьяна Завгородняя. 22 декабря суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания Иванова под стражей. Депутата оставили в СИЗО до 21 марта.