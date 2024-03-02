Shot: отважная собака спасла пожилую хозяйку от взрыва БПЛА в Петербурге

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Хобби. Увлечения., собака, корги
Собака начала громко лаять из-за приближающегося беспилотника Фото:

В Санкт-Петербурге собака спасла свою хозяйку, живущую в доме, который атаковал беспилотник. Питомец начал громко лаять, что побудило женщину быстро покинуть помещение, пишет Shot.

Собака, которая обычно ведет себя тихо по утрам, начала громко лаять и скулить, что услышала ее пожилая хозяйка. «Женщина была в спальне, которая выходила на другую сторону дома, и не сразу поняла, что случилось. Она схватила собаку и выбежала на улицу, где уже осознала, что произошел взрыв», — передает telegram-канал.

Беспилотник 2 марта врезался в жилой дом в Петербурге. В результате атаки два здания получили повреждения. Также в некоторых квартирах начался пожар. Из помещений было эвакуировано 100 человек. Шестеро — обратились за помощью медиков.

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В Санкт-Петербурге собака спасла свою хозяйку, живущую в доме, который атаковал беспилотник. Питомец начал громко лаять, что побудило женщину быстро покинуть помещение, пишет Shot. Собака, которая обычно ведет себя тихо по утрам, начала громко лаять и скулить, что услышала ее пожилая хозяйка. «Женщина была в спальне, которая выходила на другую сторону дома, и не сразу поняла, что случилось. Она схватила собаку и выбежала на улицу, где уже осознала, что произошел взрыв», — передает telegram-канал. Беспилотник 2 марта врезался в жилой дом в Петербурге. В результате атаки два здания получили повреждения. Также в некоторых квартирах начался пожар. Из помещений было эвакуировано 100 человек. Шестеро — обратились за помощью медиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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