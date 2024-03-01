Происшествия ДТП В Екатеринбурге водитель такси въехал в трамвай 02 марта 2024 в 17:45 Размер текста - 17 + Из-за ДТП образовалась пробка (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге на улице Красноуральская водитель таски врезался в трамвай. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Таксист залетел под трамвай на Красноуральской. У автомобиля расплющило капот. На месте аварии скопилась небольшая пробка», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там отметили, что пострадавших в результате ДТП нет. В Екатеринбурге на улице Красноуральская водитель таски врезался в трамвай. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Таксист залетел под трамвай на Красноуральской. У автомобиля расплющило капот. На месте аварии скопилась небольшая пробка», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там отметили, что пострадавших в результате ДТП нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям