01 марта 2024

В Екатеринбурге водитель такси въехал в трамвай

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Авария с участием трамвая на Ленина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, дтп
Из-за ДТП образовалась пробка (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Красноуральская водитель таски врезался в трамвай. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Таксист залетел под трамвай на Красноуральской. У автомобиля расплющило капот. На месте аварии скопилась небольшая пробка», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там отметили, что пострадавших в результате ДТП нет.

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В Екатеринбурге на улице Красноуральская водитель таски врезался в трамвай. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Таксист залетел под трамвай на Красноуральской. У автомобиля расплющило капот. На месте аварии скопилась небольшая пробка», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там отметили, что пострадавших в результате ДТП нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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