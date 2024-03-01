В Екатеринбурге водитель такси въехал в трамвай

Из-за ДТП образовалась пробка (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Красноуральская водитель таски врезался в трамвай. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Таксист залетел под трамвай на Красноуральской. У автомобиля расплющило капот. На месте аварии скопилась небольшая пробка», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции. Там отметили, что пострадавших в результате ДТП нет.
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