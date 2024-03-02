В Сенате США заявили, что Россия получает все ключевые американские технологии

03 марта 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Члены комитета хотят разобраться, как технологии США оказались в доступе РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Члены комитета Сената США по безопасности считают, что основные американские технологии якобы находятся в распоряжении России. Доказательства этого американские представители получили в ходе проведенного расследования, отмечает The Washington Times. «Американские производители подпитывают и поддерживают растущую гигантскую российскую [военную промышленность]. (Произведенное в США. — прим. URA.RU) используется в ракетах, дронах, боеприпасах и другом оружии», — слова сенатора США Ричарда Блюменталя передает The Washington Times. Доказательств своим словам сенатор, однако, не представил. По словам Блюменталя, режим экспортного контроля в США неэффективен, и это приводит к фатальным последствиям для ВСУ. Члены комитета планируют разобраться, как американские технологии якобы оказались в распоряжении РФ. Американские власти направили российской стороне письмо о том, что на Запорожской атомной электростанции используют секретные ядерные технологии. США попросили Россию не трогать их. Помимо этого, они отметили, что любое использование оружия будет незаконным, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обладает таким мощным оружием, которое способно уничтожать западные цели. При этом Путин подчеркнул, что угрозы и вымыслы Запада могут привести к использованию оружия массового поражения, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены комитета Сената США по безопасности считают, что основные американские технологии якобы находятся в распоряжении России. Доказательства этого американские представители получили в ходе проведенного расследования, отмечает The Washington Times. «Американские производители подпитывают и поддерживают растущую гигантскую российскую [военную промышленность]. (Произведенное в США. — прим. URA.RU) используется в ракетах, дронах, боеприпасах и другом оружии», — слова сенатора США Ричарда Блюменталя передает The Washington Times. Доказательств своим словам сенатор, однако, не представил. По словам Блюменталя, режим экспортного контроля в США неэффективен, и это приводит к фатальным последствиям для ВСУ. Члены комитета планируют разобраться, как американские технологии якобы оказались в распоряжении РФ. Американские власти направили российской стороне письмо о том, что на Запорожской атомной электростанции используют секретные ядерные технологии. США попросили Россию не трогать их. Помимо этого, они отметили, что любое использование оружия будет незаконным, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обладает таким мощным оружием, которое способно уничтожать западные цели. При этом Путин подчеркнул, что угрозы и вымыслы Запада могут привести к использованию оружия массового поражения, передает «Царьград».