Жители ЯНАО похвастались ваннами, которые наполнены рыбами. Фото

03 марта 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Ямальцы поймали карасей и щук Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Два ямальца поделились пойманными рыбами, которых они поместили в ванны. Фотографии они опубликовали в социальных сетях. «Были сегодня на Етыпуре. Выезжали нормально, ничего не перекрыто. Клевало слабо», — написал один из ямальцев в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в ванне лежат караси. Второй рыбак тоже побывал на этой же реке, только в другой день. Тогда он поймал щук и карасей. Ранее еще один житель ЯНАО съездил на рыбалку. Тогда он поймал 76 рыб. 90% процентов из них — язь и подъязок. Фото: «ВКонтакте», «Рыбалка Ноябрьск», https://vk.com/club102749484 Фото: «ВКонтакте», «Рыбалка Ноябрьск», https://vk.com/club102749484

Два ямальца поделились пойманными рыбами, которых они поместили в ванны. Фотографии они опубликовали в социальных сетях. «Были сегодня на Етыпуре. Выезжали нормально, ничего не перекрыто. Клевало слабо», — написал один из ямальцев в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в ванне лежат караси. Второй рыбак тоже побывал на этой же реке, только в другой день. Тогда он поймал щук и карасей. Ранее еще один житель ЯНАО съездил на рыбалку. Тогда он поймал 76 рыб. 90% процентов из них — язь и подъязок.