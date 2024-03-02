02 марта 2024
01 марта 2024

Жители ЯНАО похвастались ваннами, которые наполнены рыбами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба. Заболотье. Тюменская область, сеть, патроны, рыбак, карась, морда, рыболов, рыба, рыбалка, фитиль, рыболовство, патронтаж
Ямальцы поймали карасей и щук Фото:

Два ямальца поделились пойманными рыбами, которых они поместили в ванны. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.

«Были сегодня на Етыпуре. Выезжали нормально, ничего не перекрыто. Клевало слабо», — написал один из ямальцев в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в ванне лежат караси.

Второй рыбак тоже побывал на этой же реке, только в другой день. Тогда он поймал щук и карасей.

Ранее еще один житель ЯНАО съездил на рыбалку. Тогда он поймал 76 рыб. 90% процентов из них — язь и подъязок.

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Два ямальца поделились пойманными рыбами, которых они поместили в ванны. Фотографии они опубликовали в социальных сетях. «Были сегодня на Етыпуре. Выезжали нормально, ничего не перекрыто. Клевало слабо», — написал один из ямальцев в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в ванне лежат караси. Второй рыбак тоже побывал на этой же реке, только в другой день. Тогда он поймал щук и карасей. Ранее еще один житель ЯНАО съездил на рыбалку. Тогда он поймал 76 рыб. 90% процентов из них — язь и подъязок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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