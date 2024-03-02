Ямальцы поймали карасей и щук
Два ямальца поделились пойманными рыбами, которых они поместили в ванны. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.
«Были сегодня на Етыпуре. Выезжали нормально, ничего не перекрыто. Клевало слабо», — написал один из ямальцев в группе «Рыбалка Ноябрьск» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как в ванне лежат караси.
Второй рыбак тоже побывал на этой же реке, только в другой день. Тогда он поймал щук и карасей.
Ранее еще один житель ЯНАО съездил на рыбалку. Тогда он поймал 76 рыб. 90% процентов из них — язь и подъязок.
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