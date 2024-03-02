02 марта 2024
01 марта 2024

В Нижневартовске в районе местного рынка пропал мужчина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег во дворах. Тюмень, сугроб, прохожий, куча снега, снег во дворе, мужчина
С 25 февраля местонахождение мужчины не установлено Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пропал 36-летний Владимир Цыряпкин, которого перед исчезновением видели на рынке «Сибирский Балаган». Об этом сообщила группа поиска пропавших людей «Азимут».

«Помогите установить местонахождение Владимира Цыряпкина 1987 года рождения. С 25 февраля и до настоящего момента его не могут найти. В последний раз его видели на рынке «Сибирский Балаган», — указано в группе «Азимут» во «ВКонтакте».

Мужчине на вид 36-37 лет, рост у него 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в серую шапку, черную куртку и такого же цвета болоньевые штаны.

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) пропал 36-летний Владимир Цыряпкин, которого перед исчезновением видели на рынке «Сибирский Балаган». Об этом сообщила группа поиска пропавших людей «Азимут». «Помогите установить местонахождение Владимира Цыряпкина 1987 года рождения. С 25 февраля и до настоящего момента его не могут найти. В последний раз его видели на рынке «Сибирский Балаган», — указано в группе «Азимут» во «ВКонтакте». Мужчине на вид 36-37 лет, рост у него 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в серую шапку, черную куртку и такого же цвета болоньевые штаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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