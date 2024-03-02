С 25 февраля местонахождение мужчины не установлено
В Нижневартовске (ХМАО) пропал 36-летний Владимир Цыряпкин, которого перед исчезновением видели на рынке «Сибирский Балаган». Об этом сообщила группа поиска пропавших людей «Азимут».
«Помогите установить местонахождение Владимира Цыряпкина 1987 года рождения. С 25 февраля и до настоящего момента его не могут найти. В последний раз его видели на рынке «Сибирский Балаган», — указано в группе «Азимут» во «ВКонтакте».
Мужчине на вид 36-37 лет, рост у него 175 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в серую шапку, черную куртку и такого же цвета болоньевые штаны.
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