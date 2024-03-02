02 марта 2024

Командир роты БПЛА раскрыл, как дроны с Украины долетают до Петербурга

Военный «Лего»: дроны ВСУ летят над РФ на высоте до 1000 метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Дроны ВСУ летят бесшумно, заявил российский боец Фото:
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Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Беспилотники ВСУ способны преодолевать значительные расстояния вглубь территории России, летая на высоте до 1000 метров и используя режим тишины. Так командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ в зоне СВО с позывным «Лего» объяснил причины того, что украинские беспилотники способны долетать до Санкт-Петербурга.

«Так как он [дрон ВСУ] летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками», — передает слова военнослужащего с позывным «Лего» РИА Новости.

Командир также привел пример недавней атаки БПЛА ВСУ на Санкт-Петербург, указав на способность беспилотников самолетного типа с четырехтактным бензиновым двигателем преодолевать расстояние в 1200 километров, что соответствует дистанции от Харькова до Петербурга. По его словам, для такого полета беспилотнику требуется около 40 литров топлива, при этом он может нести боевую нагрузку до 20 килограммов.

ВСУ дважды за день 2 марта атаковали беспилотниками Санкт-Петербург. В результате утренней атаки пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью. При атаке ВСУ вечером 2 марта пострадавших не было. URA.RU подготовило подробный материал о двух атаках.

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Беспилотники ВСУ способны преодолевать значительные расстояния вглубь территории России, летая на высоте до 1000 метров и используя режим тишины. Так командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС РФ в зоне СВО с позывным «Лего» объяснил причины того, что украинские беспилотники способны долетать до Санкт-Петербурга. «Так как он [дрон ВСУ] летит в режиме молчания, он ничего не раздает, никакой сигнал. Они не управляются, вот им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и спутниками подтягиваются, корректируются спутниками», — передает слова военнослужащего с позывным «Лего» РИА Новости. Командир также привел пример недавней атаки БПЛА ВСУ на Санкт-Петербург, указав на способность беспилотников самолетного типа с четырехтактным бензиновым двигателем преодолевать расстояние в 1200 километров, что соответствует дистанции от Харькова до Петербурга. По его словам, для такого полета беспилотнику требуется около 40 литров топлива, при этом он может нести боевую нагрузку до 20 килограммов. ВСУ дважды за день 2 марта атаковали беспилотниками Санкт-Петербург. В результате утренней атаки пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью. При атаке ВСУ вечером 2 марта пострадавших не было. URA.RU подготовило подробный материал о двух атаках.
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