ВСУ во второй раз за день атаковали Петербург: главное о двух атаках

ВСУ дважды за день атаковали Санкт-Петербург беспилотниками

03 марта 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

В РФ предположили, что БПЛА были запущены с территорий иностранных государств Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область Во второй день весны военные Украины дважды атаковали Санкт-Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. URA.RU приводит главные факты о прошедших нападениях. ВСУ вечером 2 марта повторно атаковали Санкт-Петербург Из-за угрозы атаки БПЛА в питерском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, в это время самолеты кружили вокруг города. Ограничения были сняты в 20:03 (по мск). Местные жители рассказывали о сильном грохоте и взрывах в районе порта Бронка (район Ломоносова). Эти сообщения начали появляться около семи часов вечера. По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти. Первая атака украинских беспилотников на Петербург Утром 2 марта на территории Санкт-Петербурга беспилотные аппараты атаковали жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью. Жители пострадавшего и стоящего вблизи здания были эвакуированы. Беглов пообещал пострадавшим временное жилье и компенсацию от властей города. На данный момент свет, газ, вода и отопление вернулись почти во все дома Петербурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во второй день весны военные Украины дважды атаковали Санкт-Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. URA.RU приводит главные факты о прошедших нападениях. Из-за угрозы атаки БПЛА в питерском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, в это время самолеты кружили вокруг города. Ограничения были сняты в 20:03 (по мск). Местные жители рассказывали о сильном грохоте и взрывах в районе порта Бронка (район Ломоносова). Эти сообщения начали появляться около семи часов вечера. По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти. Утром 2 марта на территории Санкт-Петербурга беспилотные аппараты атаковали жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью. Жители пострадавшего и стоящего вблизи здания были эвакуированы. Беглов пообещал пострадавшим временное жилье и компенсацию от властей города. На данный момент свет, газ, вода и отопление вернулись почти во все дома Петербурга.