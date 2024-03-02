ВСУ во второй раз за день атаковали Петербург: главное о двух атаках

Во второй день весны военные Украины дважды атаковали Санкт-Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. URA.RU приводит главные факты о прошедших нападениях.
ВСУ вечером 2 марта повторно атаковали Санкт-Петербург
Из-за угрозы атаки БПЛА в питерском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, в это время самолеты кружили вокруг города. Ограничения были сняты в 20:03 (по мск).
Местные жители рассказывали о сильном грохоте и взрывах в районе порта Бронка (район Ломоносова). Эти сообщения начали появляться около семи часов вечера.
По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти.
Первая атака украинских беспилотников на Петербург
Утром 2 марта на территории Санкт-Петербурга беспилотные аппараты атаковали жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью.
Жители пострадавшего и стоящего вблизи здания были эвакуированы. Беглов пообещал пострадавшим временное жилье и компенсацию от властей города. На данный момент свет, газ, вода и отопление вернулись почти во все дома Петербурга.
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