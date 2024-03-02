02 марта 2024

ВСУ во второй раз за день атаковали Петербург: главное о двух атаках

ВСУ дважды за день атаковали Санкт-Петербург беспилотниками
© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ предположили, что БПЛА были запущены с территорий иностранных государств Фото:
новость из сюжета
Атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Во второй день весны военные Украины дважды атаковали Санкт-Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. URA.RU приводит главные факты о прошедших нападениях.

ВСУ вечером 2 марта повторно атаковали Санкт-Петербург

Из-за угрозы атаки БПЛА в питерском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, в это время самолеты кружили вокруг города. Ограничения были сняты в 20:03 (по мск).

Местные жители рассказывали о сильном грохоте и взрывах в районе порта Бронка (район Ломоносова). Эти сообщения начали появляться около семи часов вечера.

По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти.

Первая атака украинских беспилотников на Петербург

Утром 2 марта на территории Санкт-Петербурга беспилотные аппараты атаковали жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью.

Жители пострадавшего и стоящего вблизи здания были эвакуированы. Беглов пообещал пострадавшим временное жилье и компенсацию от властей города. На данный момент свет, газ, вода и отопление вернулись почти во все дома Петербурга.

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Во второй день весны военные Украины дважды атаковали Санкт-Петербург при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В городе были слышны взрывы, пострадали несколько домов. URA.RU приводит главные факты о прошедших нападениях. Из-за угрозы атаки БПЛА в питерском аэропорту Пулково вводили план «Ковер». По данным сервиса Flightradar, в это время самолеты кружили вокруг города. Ограничения были сняты в 20:03 (по мск). Местные жители рассказывали о сильном грохоте и взрывах в районе порта Бронка (район Ломоносова). Эти сообщения начали появляться около семи часов вечера. По словам губернатора Петербурга Александр Беглова, системы обнаружения и подавления дронов были переведены в состояние боевой готовности. В Минобороны РФ отмечали, средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены украинские БПЛА над Финским заливом в Ленобласти. Утром 2 марта на территории Санкт-Петербурга беспилотные аппараты атаковали жилые дома, произошел взрыв. Пострадало более 250 квартир и несколько автомобилей, шесть человек обратились за медпомощью. Жители пострадавшего и стоящего вблизи здания были эвакуированы. Беглов пообещал пострадавшим временное жилье и компенсацию от властей города. На данный момент свет, газ, вода и отопление вернулись почти во все дома Петербурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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